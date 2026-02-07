Dacă te-ai hotărât să elimini pâinea din alimentație, dar ești un iubitor de sandwich-uri, această „lipie” din trei ingrediente este exact ce îți trebuie. Se face repede și ușor și se poate umple cu orice îți place și îți trece prin cap. E ok și pentru cei care țin dieta keto sau diete fără carne.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Lipia fără carbohidrați, din trei ingrediente

Conține broccoli (o căpățână mică), 2 ouă și 200 de gr de brânză care se topește bine (eu am pus un amestec de mozzarella, telemea de oaie și parmezan).

Preparare

Am blanșat broccoli, respectiv am pus apă la fiert cu sare, am scufundat broccoli în apă pentru un minut, apoi l-am introdus rapid în apă rece de la gheață, ca să îi opresc fierberea.

Apoi l-am lăsat pe un prosop de bucătărie să se scurgă și l-am tocat mărunt cu cuțitul (dar și mai bine merge cu un blender.

Am încins cuptorul la 200 de grade C. Am bătut ouăle într-un castron și am adăugat broccoli și piper proaspăt măcinat.

Am ras brânza și am întins-o pe o tavă pentru cuptor, pe care am acoperit-o cu hârtie pentru copt. Peste brânză am pus oul bătut cu broccoli și am băgat tava în cuptor pentru 15 minute sau până e rumenită „lipia”.

Întindeți bine compoziția peste brânză pentru că ce nu rămâne acoperit se va arde. Eu așa am pățit și a trebui să elimin niște margini arse.

Am tăiat „lipia” în sferturi, am uns-o cu cremă de brînză și am pus deasupra mușchi file de porc. Umplutura desigur poate varia: somon, ton, șuncă, salată, rucola, măsline, orice vă place.

E ușor de luat la pachet sau de servit la cină.

Poftă bună!