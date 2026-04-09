09 apr. 2026, Articole / Reportaje
ANALIZĂ | Ingredientele pentru cozonac, mai ieftine în 2026. Ce se va vedea, de fapt, la raft
Sursa foto: Dana Burlacu Vistiernicu (arhivă personală)

Principalele ingrediente pentru cozonacul de Paște – cacao, zahăr, unt, grâu și ouă – au avut, în ansamblu, o evoluție mai favorabilă în 2026, după doi ani marcați de inflație ridicată. Chiar și așa, prețul final plătit de consumatori ar putea scădea doar marginal, potrivit unei analize realizate de XTB.

Cacao, corecții puternice după un an de creșteri

Cacao, una dintre cele mai volatile materii prime din ultimii ani, a trecut printr-o corecție semnificativă. După scumpirile din 2024, generate de recolte slabe și scăderea producției globale, anul 2025 a adus o ajustare abruptă, de aproximativ 60%.

Tendința a continuat și în 2026, când prețul boabelor de cacao a scăzut cu circa 45% de la începutul anului, potrivit analiștilor. Evoluția vine după o perioadă de supraevaluare și readuce piața la niveluri mai echilibrate.

Zahărul și untul se ieftinesc, dar grâul și ouăle rămân sus

Și alte ingrediente importante au avut corecții de preț. Zahărul și untul s-au ieftinit la nivelul Uniunii Europene, comparativ cu anii precedenți.

În schimb, grâul și ouăle rămân mai scumpe decât în urmă cu un an. Chiar dacă grâul se tranzacționează aproape de minime istorice, acest lucru nu se reflectă complet în costurile finale din lanțul alimentar.

Impact limitat pentru consumatori

Deși tendința generală este de scădere pentru unele materii prime, evoluția nu este uniformă. Reducerile la cacao, zahăr sau unt sunt parțial compensate de prețurile încă ridicate la alte ingrediente.

În plus, costurile cu energia și transportul, influențate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu, rămân un factor de incertitudine, chiar dacă nu au generat până acum scumpiri directe ale ingredientelor.

În aceste condiții, cozonacul de Paște ar putea fi ușor mai ieftin în 2026 față de anul trecut, dar fără diferențe semnificative la raft. Cererea ridicată specifică sărbătorilor limitează, de regulă, transferul integral al scăderilor de cost către consumatori.

