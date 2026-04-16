Pâinea este adesea considerată „sigură” dacă este consumată în combinații echilibrate, alături de proteine sau grăsimi. Însă un studiu recent sugerează că efectele asupra greutății nu țin doar de combinații sau de numărul de calorii, ci și de modul în care carbohidrații influențează metabolismul și consumul de energie, potrivit Science Daily.

Pâinea a fost, timp de generații, un aliment de bază în dieta zilnică. De la mesele simple până la preparate elaborate, ea rămâne una dintre cele mai consumate surse de carbohidrați. Cu toate acestea, pe fondul creșterii globale a obezității, cercetătorii încep să reevalueze rolul acestor alimente în metabolismul modern.

Un studiu realizat de o echipă de la Universitatea Metropolitană din Osaka aduce o perspectivă diferită: nu doar cât mâncăm contează, ci și modul în care organismul procesează anumite tipuri de alimente.

Preferința pentru carbohidrați, legată de creșterea în greutate

Pentru a înțelege mai bine efectele carbohidraților, cercetătorii au analizat comportamentul alimentar și metabolismul la șoareci. Animalele au avut acces atât la hrană standard, cât și la alimente bogate în carbohidrați, precum pâinea, făina de grâu sau cea de orez.

Rezultatul a fost clar: șoarecii au preferat în mod evident carbohidrații și au renunțat aproape complet la dieta lor obișnuită.

Deși aportul caloric total nu a crescut semnificativ, animalele au luat în greutate și au acumulat mai multă grăsime corporală.

Nu mănânci mai mult, dar arzi mai puțin

Explicația nu a fost supraalimentarea, ci modul în care organismul a folosit energia.

Analizele au arătat că șoarecii care au consumat carbohidrați au avut un consum energetic mai scăzut. Practic, corpul lor a început să ardă mai puține calorii, chiar dacă mâncau aproximativ la fel.

În plus, cercetătorii au observat modificări metabolice clare:

creșterea nivelului de acizi grași în sânge

scăderea aminoacizilor esențiali

acumularea de grăsime la nivelul ficatului

activarea genelor implicate în producția și transportul grăsimilor

Nu doar grâul, ci preferința pentru carbohidrați

Un detaliu important: efectele nu au fost specifice doar grâului. Șoarecii care au consumat făină de orez au avut rezultate similare.

„Aceste descoperiri sugerează că creșterea în greutate nu se datorează efectelor specifice grâului, ci mai degrabă unei preferințe puternice pentru carbohidrați și schimbărilor metabolice asociate”, a explicat profesorul Shigenobu Matsumura.

Ce se întâmplă când carbohidrații sunt reduși

Atunci când făina de grâu a fost eliminată din dietă, efectele s-au inversat rapid. Greutatea corporală a scăzut, iar markerii metabolici s-au îmbunătățit.

Acest lucru sugerează că echilibrul alimentar — și nu eliminarea completă a unui aliment — ar putea juca un rol esențial în controlul greutății.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru oameni

Cercetătorii atrag însă atenția că studiul a fost realizat pe animale, iar rezultatele nu pot fi transferate direct la oameni.

În etapa următoare, echipa își propune să analizeze dacă aceleași mecanisme apar și în cazul dietelor umane și cum influențează factori precum:

tipul de carbohidrați (integrali vs. rafinați)

combinațiile alimentare

metodele de procesare

momentul consumului

Studiul aduce o idee importantă: nu doar caloriile contează, ci și modul în care organismul le gestionează. Carbohidrații, inclusiv pâinea, ar putea influența acest proces mai mult decât se credea până acum.

Pentru consumatori, mesajul nu este neapărat să elimine pâinea, ci să fie mai atenți la echilibrul general al dietei și la tipul de carbohidrați consumați.