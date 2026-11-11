Fondurile destinate tinerilor fermieri prin intervenția DR-12, pentru componenta „alte sectoare”, s-au epuizat integral înainte de termenul-limită din 2 decembrie 2026. Fermierii au depus peste 2.000 de cereri, în valoare de peste 380 de milioane de euro, deși bugetul disponibil era de 84,795 milioane de euro, potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Sesiunea a fost deschisă în 6 octombrie, iar fondurile pentru această componentă s-au epuizat până la 11 noiembrie.

În perioada 6 octombrie – 11 noiembrie, fermierii au depus în sistemul informatic al AFIR 2.078 de cereri de finanțare. Valoarea totală a solicitărilor depășește 380 de milioane de euro. Alocarea stabilită pentru componenta „alte sectoare” era însă de 84,795 milioane de euro. Prin urmare, valoarea proiectelor depuse a fost de aproximativ 4,5 ori mai mare decât bugetul disponibil.

Până la 200.000 de euro pentru un proiect

Prin intervenția DR-12, finanțarea poate ajunge la maximum 200.000 de euro pentru fiecare proiect. În cazul tinerilor fermieri cu vârsta de până la 40 de ani, sprijinul poate acoperi maximum 80% din costurile eligibile ale investiției.

Pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili, procentul maxim este de 65%. Intervenția se adresează tinerilor fermieri instalați și fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani.

Pentru zootehnie mai sunt disponibile fonduri

Sesiunea continuă însă pentru componenta destinată sectorului zootehnic.

Termenul-limită rămâne 2 decembrie 2026 sau momentul în care se epuizează fondurile disponibile. Până în prezent, pentru această componentă au fost depuse solicitări de finanțare în valoare totală de peste 36 de milioane de euro.

Bugetul alocat sectorului zootehnic este, de asemenea, de 84,795 milioane de euro. Asta înseamnă că, spre deosebire de componenta „alte sectoare”, aici mai există încă fonduri disponibile pentru noi proiecte.

Intervenția DR-12 „Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani” face parte din Planul Strategic PAC 2023-2027. Programul este finanțat de Comisia Europeană, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, și de Guvernul României, prin bugetul de stat.

Planul Strategic PAC 2023-2027 este gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și implementat de AFIR.