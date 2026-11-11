Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie. Ce experiențe noi pregătesc organizatorii: zonă gastronomică extinsă și o cabană în stil tirolez

11 nov. 2026, Călătorii Culinare
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie. Ce experiențe noi pregătesc organizatorii: zonă gastronomică extinsă și o cabană în stil tirolez
Târgul de Crăciun din Sibiu. Sursa foto: Blog Stayhere
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Cuprins
  1. Târgul de Crăciun din Sibiu 2026: Roata Panoramică și Liftul Fermecat, printre atracții
  2. Christmas Chalet aduce atmosfera de après-ski în centrul Sibiului
  3. Aleea Poveștilor, una dintre noutățile ediției din 2026
  4. Târgul de Crăciun din Sibiu, distins cu titlul „Excellent European Christmas Market”
  5. Care este programul de vizitare al Târgului de Crăciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile pe 13 noiembrie 2026, în Piața Mare, și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an vine cu tema „Ai voie să crezi”, o nouă Alee a Poveștilor, decoruri inspirate din atmosfera sărbătorilor de altădată și o scenă mai mare pentru spectacole, titrează Digi24.

Ajuns la cea de-a 19-a ediție, evenimentul păstrează atracțiile care au devenit deja cunoscute publicului, precum Roata Panoramică, Atelierul lui Moș Crăciun și Liftul Fermecat. Organizatorii au pregătit și câteva experiențe noi, inclusiv o zonă gastronomică extinsă și o cabană în stil tirolez.

Târgul de Crăciun din Sibiu 2026: Roata Panoramică și Liftul Fermecat, printre atracții

Tema ediției din acest an, „Ai voie să crezi”, este construită în jurul nostalgiei copilăriei și al bucuriei sărbătorilor de iarnă. În Piața Mare, vizitatorii vor găsi decoruri tematice, căsuțe cu produse artizanale și activități pentru întreaga familie.

Copiii vor putea participa la ateliere creative în cadrul Atelierului lui Moș Crăciun, unde își vor confecționa propriile ornamente de Crăciun.

O altă atracție este Liftul Fermecat, care îi transportă pe vizitatori într-o călătorie de aproximativ cinci minute până la Casa lui Moș Crăciun.

Roata Panoramică, înaltă de 22 de metri, oferă o perspectivă asupra Pieței Mari și a clădirilor istorice din centrul Sibiului. În piață va fi amenajat și un patinoar în aer liber, înconjurat de instalații luminoase și căsuțele târgului.

Christmas Chalet aduce atmosfera de après-ski în centrul Sibiului

Printre atracțiile târgului se numără și Christmas Chalet, o cabană construită în Austria, din lemn masiv, în stil tirolez.

Aceasta va găzdui o zonă de servire a băuturilor calde și a preparatelor de sezon. În anumite seri, spațiul va fi animat de petreceri cu DJ, într-un concept inspirat de atmosfera stațiunilor montane și de experiențele après-ski.

Potrivit organizatorilor, este prima cabană de acest tip amenajată în cadrul unui târg de Crăciun din România.

Aleea Poveștilor, una dintre noutățile ediției din 2026

O noutate importantă a ediției din acest an este Aleea Poveștilor, un traseu amenajat cu patru căsuțe audio, în care vizitatorii vor putea asculta povești înregistrate.

Decorul va include și o gondolă de schi, precum și o sanie de epocă. La intrarea în Piața Mare va fi amplasată o poartă realizată din lemn recuperat de la clădiri vechi.

Organizatorii au pregătit și modificări în zona gastronomică, unde vor apărea căsuțe noi. Concertele și spectacolele vor avea loc pe o scenă de dimensiuni mai mari, iar oferta târgului va include și expozanți aflați la prima participare, cu produse artizanale care nu au mai fost prezentate la edițiile anterioare.

Târgul de Crăciun din Sibiu, distins cu titlul „Excellent European Christmas Market”

Ediția din 2026 vine și după o recunoaștere europeană pentru evenimentul organizat în Piața Mare.

Târgul de Crăciun din Sibiu a primit distincția „Excellent European Christmas Market”, acordată de European Excellent Christmas Market Association (EECMA).

Evenimentul a ajuns astfel la cea de-a 19-a ediție, consolidându-și locul în calendarul manifestărilor de iarnă din România.

Care este programul de vizitare al Târgului de Crăciun din Sibiu

Târgul va fi deschis în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, în Piața Mare din Sibiu.

Programul obișnuit de vizitare este:

  • – Luni – vineri: 11:00 – 22:00
  • – Sâmbătă – duminică: 10:00 – 22:00

Vizitatorii vor putea explora căsuțele cu produse artizanale și preparate de sezon, vor avea acces la atracțiile tematice și vor putea participa la activitățile și spectacolele organizate pe durata evenimentului.

 

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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