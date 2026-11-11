România face demersuri pentru extinderea exporturilor agroalimentare către Tunisia, cu accent pe carnea de oaie și vită, dar și pe animale vii. Autoritățile tunisiene pregătesc o misiune de evaluare în România, care va verifica efectivele disponibile pentru export și unitățile de abatorizare certificate pentru sacrificarea în sistem Halal, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Oportunitățile comerciale au fost discutate de președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, și ambasadorul Republicii Tunisiene în România, Sami Nagga.

Cererea crește înaintea sărbătorilor religioase

Discuțiile au vizat accelerarea și securizarea exporturilor de carcase de oaie și vită, urmate ulterior de livrările de ovine. Interesul Tunisiei este legat inclusiv de creșterea cererii pentru carne și animale vii înaintea sărbătorilor religioase din 2027.

În aceste perioade, consumul de carne de oaie și alte produse de origine animală crește semnificativ pe piața tunisiană. Ambasadorul Sami Nagga a anunțat intenția organizării, cât mai curând, a unei vizite oficiale de evaluare în România. Delegația tunisiană urmează să verifice efectivele de animale disponibile pentru export.

Vor fi analizate și unitățile de abatorizare care dețin certificările necesare și efectuează sacrificări în sistem Halal. Aceste verificări sunt necesare pentru respectarea cerințelor religioase, sanitare și de calitate aplicate pe piața tunisiană.

Ce ar putea exporta România

Negocierile tehnice dintre serviciile veterinare ale celor două țări au avansat deja. Potrivit ANSVSA, au fost agreate modelele certificatelor sanitare veterinare necesare pentru mai multe categorii de produse și animale. Printre acestea se numără carcasele proaspete și refrigerate de oaie și vită. Pe listă se află și ovinele și caprinele destinate abatorizării imediate sau îngrășării, precum și bovinele pentru aceleași destinații.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, susține că deschiderea unor noi piețe externe este una dintre prioritățile instituției. „Parteneriatul cu Tunisia oferă oportunități deosebite pentru fermierii și producătorii români”, a declarat acesta.

Demersurile tehnice și diplomatice continuă pentru ca exporturile să poată începe după îndeplinirea condițiilor impuse de partea tunisiană. Pentru crescătorii români de ovine și bovine, deschiderea unei noi piețe în nordul Africii ar putea însemna o alternativă suplimentară de valorificare a animalelor și a cărnii produse în România.