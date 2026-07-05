Somonul este considerat unul dintre cele mai valoroase alimente pentru o dietă echilibrată, datorită conținutului ridicat de proteine, acizi grași omega-3 și vitamina D. Deși consumul regulat poate aduce beneficii importante pentru sănătatea inimii, a mușchilor și a sistemului imunitar, specialiștii spun că nu este indicat să fie consumat zilnic pe termen lung, notează Mediafax.

O porție de aproximativ 85 de grame de somon gătit furnizează peste 21 de grame de proteine de înaltă calitate, o cantitate comparabilă cu cea din pieptul de pui. În plus, somonul este una dintre cele mai bune surse alimentare de acizi grași omega-3, în special EPA și DHA, compuși recunoscuți pentru efectele lor antiinflamatoare. Peștele conține și vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor și funcționarea normală a sistemului nervos.

Ce beneficii poate avea consumul regulat de somon

Nutriționiștii explică faptul că proteinele din somon contribuie la refacerea și menținerea masei musculare, susțin sistemul imunitar și oferă o senzație de sațietate care poate ajuta la controlul greutății.

Acizii grași omega-3 contribuie la reducerea inflamației din organism și susțin sănătatea cardiovasculară. În același timp, somonul conține astaxantină, un antioxidant natural care protejează celulele împotriva stresului oxidativ, precum și seleniu, un mineral implicat în apărarea antioxidantă a organismului.

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Mai multe cercetări au asociat consumul regulat de somon cu reducerea nivelului trigliceridelor și al colesterolului LDL („colesterolul rău”), mai ales atunci când peștele înlocuiește carnea roșie în alimentație.

De ce nu este recomandat să mănânci somon în fiecare zi

Deși somonul are un conținut redus de mercur comparativ cu alte specii de pește, specialiștii recomandă moderație. Consumul zilnic poate crește expunerea la diverși poluanți care se pot acumula în țesuturile peștilor, chiar dacă nivelurile sunt, în general, considerate sigure.

Din acest motiv, recomandarea pentru majoritatea adulților este de două până la trei porții de somon pe săptămână, în cadrul unei alimentații variate.

O dietă în care somonul reprezintă singura sursă importantă de proteine poate limita aportul altor nutrienți care se găsesc în leguminoase, nuci, semințe, ouă sau alte tipuri de pește.

Femeile însărcinate și copiii trebuie să respecte recomandările privind consumul de pește și să evite excesul, pentru a reduce expunerea la eventuali contaminanți.

Cum este cel mai sănătos să prepari somonul

Nutriționiștii recomandă prepararea somonului la cuptor, pe grătar sau la aburi, metode care păstrează calitățile nutritive fără a adăuga cantități mari de grăsimi sau sare.

În schimb, variantele afumate sau foarte sărate ar trebui consumate ocazional, din cauza conținutului ridicat de sodiu.

Pentru o alimentație echilibrată, somonul poate fi alternat cu alte surse de proteine, precum fasolea, lintea, năutul, tofu, ouăle sau alte specii de pește.