Grupul polonez Żabka și-a revizuit în creștere planurile de dezvoltare pentru România, la doi ani de la intrarea pe piață cu brandul de magazine de proximitate Froo. Compania estimează acum că piața locală poate susține până la 7.500 de magazine, față de prognoza inițială de 4.400 de unități, ceea ce reprezintă o creștere de peste 70% a potențialului estimat, titrează Economedia.

În prezent, rețeaua Froo numără peste 230 de magazine deschise în șase orașe din România.

Potrivit Annei Grabowska, Managing Director al Żabka International, rezultatele obținute până acum au determinat grupul să își revizuiască planurile de expansiune.

„În timpul IPO-ului am estimat potențialul pieței românești la 4.400 de magazine, iar acum vorbim despre un potențial de aproximativ 7.500 de magazine. Vedem cât de bine funcționează formatul nostru și ritmul în care putem deschide magazine. Recent, am accelerat expansiunea cu 50% în fiecare trimestru. Dorim să creștem și mai mult ritmul deschiderilor pe piața românească”, a declarat Anna Grabowska pentru PAP Biznes.

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Primul an a fost dedicat adaptării modelului de business

Reprezentanta Żabka spune că primul an de activitate în România a fost folosit pentru ajustarea conceptului Froo la specificul pieței locale. Deși modelul de business a fost construit pe experiența acumulată în Polonia, compania a adaptat sortimentul, politica de prețuri și modul de operare la preferințele consumatorilor români.

„În primul an, în care am deschis 100 de magazine, ne-am concentrat în principal pe perfecționarea formatului și a ofertei pentru clienți. Ne bazăm puternic pe know-how-ul dezvoltat în Polonia, însă am ținut foarte mult să adaptăm oferta, prețurile și modelul operațional la piața din România”, a precizat Grabowska.

După depășirea pragului de 100 de magazine, compania și-a accelerat dezvoltarea și în afara Bucureștiului, extinzând rețeaua în alte orașe din țară.

România, un pilon al expansiunii internaționale

Grupul polonez consideră rezultatele obținute în România un argument important pentru strategia sa de dezvoltare internațională și analizează în continuare oportunități de extindere pe alte piețe.

Cu ocazia împlinirii a doi ani de la lansarea Froo în România, compania a transmis că dezvoltarea rețelei a fost posibilă datorită echipelor locale, partenerilor de afaceri și operatorilor de magazine.

Majorarea estimării de la 4.400 la 7.500 de magazine indică încrederea Żabka în potențialul comerțului de proximitate din România și sugerează că ritmul deschiderilor va continua să se accelereze în perioada următoare.