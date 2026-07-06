Comisia Europeană va folosi inteligența artificială pentru depistarea fraudelor alimentare și a riscurilor pentru sănătate

06 iul. 2026, FoodTech
Comisia Europeană va folosi inteligența artificială pentru depistarea fraudelor alimentare și a riscurilor pentru sănătate
Sursa foto: Pexels
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Inteligența artificială va deveni un instrument important în sistemul european de siguranță alimentară, fiind utilizată pentru identificarea rapidă a riscurilor și pentru combaterea fraudelor alimentare, a anunțat Comisia Europeană.

Declarațiile au fost făcute de Claire Bury, Claire Bury, director general adjunct al Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE), în cadrul unei întâlniri organizate la Bruxelles, la care au participat și jurnaliștii G4Food.

Potrivit oficialului european, noile tehnologii vor completa actualul sistem european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF), care permite schimbul de informații între statele membre atunci când sunt identificate produse care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor.

„Folosim deja noile tehnologii pentru a îmbunătăți evaluarea riscurilor și pentru a detecta rapid eventualele probleme din lanțul alimentar. Inteligența artificială ne ajută atât la identificarea riscurilor pentru siguranța alimentelor, cât și la depistarea fraudelor alimentare”, a declarat Claire Bury.

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Oficialul european a explicat că analiza unor volume tot mai mari de date permite autorităților să identifice mai rapid zonele cu risc și să direcționeze controalele acolo unde este nevoie.

„Astăzi avem mult mai multe date despre pericole și riscuri. Putem conecta aceste informații și putem orienta controalele acolo unde probabilitatea apariției unor probleme este cea mai mare”, a spus Claire Bury.

Comisia Europeană consideră că utilizarea inteligenței artificiale va contribui atât la protejarea consumatorilor, cât și la eficientizarea controalelor, fără a crește povara administrativă asupra operatorilor economici.

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