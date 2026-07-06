Crescătorii de ovine și caprine din România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce Comisia Europeană a decis prelungirea interdicției privind exporturile de animale vii până la 31 decembrie 2026. Măsura vizează atât livrările către statele membre ale Uniunii Europene, cât și exporturile către țările terțe și a fost luată pe fondul riscului de răspândire a pestei micilor rumegătoarem conform AgroInfo.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, decizia Comisiei a fost motivată de apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și de evaluarea potrivit căreia există un risc ridicat de răspândire a bolii. În același timp, rămâne în vigoare și interdicția privind livrările de ovine și caprine către celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Sectorul ovin avertizează că impactul economic va fi major. Reprezentanții fermierilor estimează că blocarea exporturilor ar putea genera pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro, în condițiile în care România este unul dintre cei mai importanți exportatori de ovine din Uniunea Europeană.

Conform datelor prezentate de autorități și de organizațiile din sector, focarul din județul Mureș s-a soldat cu moartea a 130 de animale, iar alte aproximativ 740 de ovine au fost sacrificate pentru limitarea răspândirii bolii.

- articolul continuă mai jos -

Fermierii reclamă o situație critică

Pe lângă imposibilitatea de a exporta animale vii, crescătorii spun că se confruntă și cu prețuri foarte mici pentru lapte, insuficiente pentru acoperirea costurilor de producție. În aceste condiții, mulți avertizează că fermele riscă să intre în faliment dacă restricțiile vor rămâne în vigoare până la sfârșitul anului.

Autoritățile române au criticat decizia Comisiei Europene, considerând că aplicarea unei interdicții la nivelul întregii țări este disproporționată în raport cu amploarea focarului. Ministrul interimar al Agriculturii a transmis că România va continua dialogul cu executivul european pentru găsirea unor soluții care să permită reluarea exporturilor în condiții de siguranță sanitar-veterinară.

Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, modifică măsurile de urgență privind pesta micilor rumegătoare și menține restricțiile asupra exporturilor de ovine și caprine din România până la 31 decembrie 2026.