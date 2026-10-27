Cum se schimbă Politica Agricolă Comună după 2027 / Ce reguli pregătește UE pentru subvenții, tinerii fermieri și protecția mediului

Consiliul Uniunii Europene a aprobat o poziție parțială de negociere privind viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), care va stabili cadrul de sprijin pentru fermieri în perioada 2028-2034. Reforma vizează simplificarea sistemului de finanțare, direcționarea mai precisă a subvențiilor, sprijinirea tinerilor fermieri și consolidarea măsurilor pentru gestionarea riscurilor din agricultură. Bugetul final nu a fost încă stabilit.

Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni, 26 octombrie, poziția sa parțială de negociere privind regulamentul care va stabili cadrul Politicii Agricole Comune după 2027. Propunerea face parte din negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034.

Viitoarea PAC urmărește să le ofere fermierilor sprijinul necesar pentru menținerea producției alimentare, consolidarea rezilienței și competitivității sectorului agricol european și adaptarea la provocările viitoare.

Noul cadru ar urma să simplifice și să eficientizeze sistemul actual, astfel încât ajutoarele să fie direcționate mai precis și să producă rezultate mai bune. În același timp, statele membre ar urma să beneficieze de mai multă flexibilitate și de instrumente adaptate nevoilor fermierilor din fiecare țară.

Politica agricolă va continua să contribuie la asigurarea unor alimente sigure și accesibile, la protejarea mediului și la menținerea vitalității zonelor rurale.

Poziția aprobată de Consiliu este una parțială, deoarece nu include aspectele financiare și orizontale, care sunt discutate în cadrul negocierilor privind întregul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

Cum ar urma să fie reorganizate fondurile europene pentru agricultură

Conform cadrului propus pentru viitorul buget pe termen lung al UE, fondurile europene existente, inclusiv cele destinate Politicii Agricole Comune, ar urma să fie reunite în cadrul unui nou Plan de parteneriat național și regional.

În acest sistem, fiecare stat membru ar trebui să elaboreze un singur plan cuprinzător, care ar înlocui planurile și programele separate utilizate în prezent pentru coeziune, agricultură, pescuit, migrație și securitate, precum și pentru Fondul pentru climă și acțiuni sociale.

În noul cadru, PAC ar renunța la actuala structură cu doi piloni, alcătuită din Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Cele două fonduri ar urma să fie reunite într-o singură structură, fără eliminarea instrumentelor și intervențiilor specifice politicii agricole.

Finanțarea majorității măsurilor incluse în PAC ar urma să fie reglementată prin cadrul aplicabil planurilor de parteneriat naționale și regionale. O parte dintre prevederile referitoare la reforma PAC au fost deja convenite de Consiliu în poziția sa parțială privind acest regulament.

Aproximativ 300 de miliarde de euro, propuse pentru sprijinul fermierilor

Pentru a menține un nivel consistent de sprijin în următoarea perioadă de programare, Comisia Europeană a propus rezervarea a aproximativ 300 de miliarde de euro pentru sprijinirea veniturilor fermierilor și pentru măsurile de criză.

Alte fonduri ar urma să fie disponibile prin planurile de parteneriat naționale și regionale, pentru consolidarea măsurilor de sprijin al veniturilor, inovare și inițiative de dezvoltare rurală.

Propunerea Comisiei include și o plasă de siguranță comună, destinată sprijinirii fermierilor în cazul unor perturbări ale pieței.

Suma finală care va fi alocată sprijinului pentru fermieri urmează să fie stabilită în cadrul negocierilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Poziția Consiliului păstrează direcțiile principale ale propunerii Comisiei Europene, dar introduce și o serie de modificări pentru adaptarea PAC la noul cadru de finanțare.

Subvenții mai bine direcționate către fermierii activi

Viitoarea Politică Agricolă Comună urmărește să facă sprijinul pentru venituri mai echitabil și mai eficient, prin direcționarea fondurilor către fermierii implicați efectiv în activitățile agricole.

În acest scop, schema propusă de sprijin pentru venituri pe suprafață, cu plăți degresive (DABIS), ar urma să simplifice sistemul actual de plăți și să permită o mai bună adaptare a sprijinului la situația fiecărei exploatații.

Mecanismul urmărește o distribuire mai eficientă a fondurilor, acordând o atenție deosebită fermierilor activi, tinerilor fermieri și exploatațiilor mici.

Consiliul a introdus și posibilitatea ca statele membre să aplice, în cadrul schemei DABIS, un mecanism redistributiv asemănător sprijinului redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS), utilizat în actuala perioadă de programare a PAC.

Regulile privind degresivitatea plăților și plafonarea acestora urmează să fie stabilite într-o etapă ulterioară, în cadrul discuțiilor orizontale privind bugetul multianual.

Statele membre vor trebui să definească în mod obligatoriu noțiunea de fermier activ, pentru a se asigura că sprijinul ajunge la beneficiarii vizați. Totuși, fiecare țară va putea adapta definiția la propriile circumstanțe naționale.

Sprijin suplimentar pentru tinerii fermieri

Reînnoirea generațiilor este considerată esențială pentru viabilitatea pe termen lung și competitivitatea agriculturii europene.

Viitoarea PAC urmărește să facă agricultura mai atractivă și mai accesibilă pentru tineri, ajutându-i să depășească obstacolele financiare și structurale care le îngreunează intrarea în sector.

Consiliul a convenit că statele membre vor trebui să acorde un nivel mai ridicat al sprijinului DABIS tinerilor fermieri și să le ofere ajutor pentru înființarea propriilor afaceri agricole.

Aceste măsuri ar urma să fie completate de acces la cunoștințe, formare profesională și consiliere, precum și de inițiative care să facă zonele rurale mai atractive pentru locuit și pentru desfășurarea activităților profesionale.

În plus, statele membre vor trebui să elaboreze o strategie pentru reînnoirea generațiilor în agricultură și un pachet de măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri, care să cuprindă acțiuni dedicate noii generații de agricultori.

Noi cerințe de mediu, cu flexibilitate pentru statele membre

Poziția Consiliului urmărește ca viitoarea PAC să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și de mediu, fără a compromite viabilitatea economică a exploatațiilor agricole.

Cadrul propus pentru gestionarea responsabilă a exploatațiilor agricole ar urma să stabilească cerințe comune pentru accesarea sprijinului, alături de stimulente pentru fermierii care adoptă practici benefice pentru mediu.

Printre exemple se numără măsurile pentru protejarea biodiversității și a cursurilor de apă.

Consiliul urmărește un echilibru între un nivel comun de ambiție în materie de mediu și flexibilitatea necesară pentru a ține cont de diferențele dintre sistemele agricole și condițiile locale.

Asigurări și plăți de criză pentru fermierii afectați de dezastre

În contextul incertitudinilor tot mai mari provocate de fenomenele meteorologice extreme, bolile animalelor și plantelor sau volatilitatea piețelor, Consiliul a convenit asupra consolidării capacității sectorului agricol de a anticipa, gestiona și depăși asemenea riscuri.

Cadrul prevede sprijinirea instrumentelor de gestionare a riscurilor, inclusiv prin asigurări, precum și finanțarea investițiilor pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

De asemenea, statele membre vor putea acorda plăți de criză fermierilor afectați de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile sau evenimente catastrofale, inclusiv cele provocate de boli ale animalelor și plantelor.

Fermierii ar putea beneficia de servicii de înlocuire a forței de muncă

Poziția Consiliului recunoaște și importanța condițiilor de muncă și a echilibrului dintre viața profesională și cea personală pentru fermieri.

Statele membre vor avea posibilitatea de a înființa servicii de înlocuire temporară a forței de muncă în exploatațiile agricole. Acestea ar putea ajuta fermierii să găsească personal care să le preia activitatea atunci când sunt bolnavi sau când au nevoie de concediu pentru nașterea ori îngrijirea copiilor.

Fonduri pentru diversificarea activităților în mediul rural

Consiliul a convenit și asupra continuării sprijinului pentru inițiativele destinate dezvoltării zonelor rurale, în special a celor care se confruntă cu dezavantaje specifice.

Obiectivul este îmbunătățirea atractivității acestor zone și a calității vieții comunităților rurale.

Printre exemplele de proiecte care ar putea beneficia de sprijin se numără diversificarea activităților fermelor, inclusiv prin agroturism, precum și inițiativele de inovare și digitalizare.

Care sunt următorii pași pentru reforma PAC

Poziția parțială aprobată de Consiliu va constitui baza negocierilor pe care președinția Consiliului le va purta cu Parlamentul European pentru stabilirea formei finale a regulamentului.

Alocările financiare pentru perioada 2028-2034, inclusiv aspectele privind degresivitatea și plafonarea plăților, vor depinde de acordul final asupra viitorului buget multianual al UE.

Lansată în 1962, Politica Agricolă Comună este una dintre cele mai vechi politici ale Uniunii Europene. Aceasta sprijină fermierii și zonele rurale, contribuie la asigurarea unei aprovizionări stabile cu alimente la prețuri accesibile și urmărește protejarea mijloacelor de trai ale agricultorilor.

PAC contribuie, de asemenea, la combaterea schimbărilor climatice, conservarea naturii și menținerea comunităților rurale.

La 16 iulie 2025, Comisia Europeană a adoptat două propuneri legislative pentru cadrul PAC aferent perioadei 2028-2034: una privind condițiile de aplicare a sprijinului european pentru agricultură și alta privind modificarea regulamentului referitor la organizarea comună a piețelor agricole.

Consiliul a ajuns la o poziție parțială privind regulamentul referitor la organizarea comună a piețelor agricole la 19 octombrie 2026.