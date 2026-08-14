VIDEO | Motivul pentru care o cooperativă din Oltenia a ales să investească într-o moară cu pietre: „Măcinarea lentă tinde să dispară”

14 aug. 2026, Disputandum
Foto: G4Food
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Cooperativa Biruința Olteniei a ales să investească într-o moară cu pietre pentru a intra pe segmentul făinurilor obținute prin măcinare lentă. Adrian Ignat spune că obiectivul a fost diferențierea față de făina albă obișnuită și păstrarea unei metode de procesare apropiate de cea tradițională.

Reprezentantul cooperativei a explicat că făina albă convențională este disponibilă pe scară largă în supermarketuri, în timp ce măcinarea lentă, asociată cu producția artizanală, a devenit tot mai rar întâlnită.

„Noi am încercat să facem totul ca odinioară, lent, cu grijă”, a spus Adrian Ignat în producția G4Food „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”.

Investiția a fost posibilă după accesarea unui proiect european de către cooperativă. Astfel, mai mulți fermieri mici au putut să își proceseze singuri cerealele și să obțină un produs finit cu valoare adăugată.

Pentru membrii cooperativei, moara reprezintă și o modalitate de a controla o parte mai mare din lanțul de producție, de la cultivarea cerealelor până la procesare și vânzare.

- articolul continuă mai jos -

Vezi AICI interviul complet.

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