Calitatea alimentelor începe în câmp, iar apa și solul joacă un rol esențial în obținerea unor produse agricole sănătoase. Un raport publicat de Comisia Europeană atrage atenția că poluarea cu azot provenită din agricultură generează costuri anuale estimate între 68 și 182 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, inclusiv pentru tratarea apei potabile.

Documentul reprezintă prima evaluare a impactului Directivei privind nitrații, adoptată în 1991. Și analizează modul în care aceasta a contribuit la protejarea resurselor de apă și la reducerea efectelor poluării provocate de utilizarea îngrășămintelor agricole.

De ce sunt nitrații importanți pentru agricultură

Azotul este unul dintre elementele esențiale pentru dezvoltarea culturilor, iar nitrații reprezintă forma prin care plantele absorb direct acest nutrient din sol.

Totuși, plantele pot utiliza doar o cantitate limitată de nitrați. Excesul rămas ajunge în sol și în pânza freatică, contribuind la poluarea resurselor de apă și afectând biodiversitatea.

Pentru agricultura modernă, provocarea este găsirea unui echilibru între fertilizarea culturilor și protejarea mediului înconjurător.

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Ce prevede Directiva europeană privind nitrații

Directiva europeană stabilește limite pentru concentrația de nitrați din apă. Și obligă statele membre să adopte măsuri care să prevină poluarea cauzată de îngrășămintele utilizate în agricultură.

Aceste măsuri includ monitorizarea permanentă a calității apei și aplicarea unor reguli privind utilizarea fertilizanților. Astfel încât excesul de azot să nu ajungă în râuri, lacuri sau în apa potabilă.

Costurile poluării depășesc investițiile necesare prevenirii

Potrivit raportului Comisiei Europene, impactul economic al poluării cu azot este mult mai mare decât costurile necesare pentru prevenirea acesteia.

Evaluarea arată că aplicarea Directivei privind nitrații generează economii estimate între 10 și 22 de miliarde de euro anual. În același timp, costurile de implementare suportate de ferme și autoritățile publice sunt estimate între 2,8 și 3,1 miliarde de euro pe an.

Aceste cheltuieli acoperă activități precum monitorizarea calității apei și aplicarea prevederilor directivei. Potrivit Comisiei Europene, pentru exploatațiile agricole costurile reprezintă mai puțin de 1% din valoarea producției.

Apa curată, o resursă esențială pentru lanțul alimentar

Apa este prezentă în fiecare etapă a producției alimentare, de la cultivarea legumelor și fructelor până la creșterea animalelor și procesarea alimentelor.

Protejarea resurselor de apă contribuie la menținerea unui lanț agroalimentar sustenabil și la reducerea costurilor generate de tratarea apei destinate consumului.

Raportul Comisiei Europene arată că măsurile introduse prin Directiva privind nitrații au contribuit deja la reducerea poluării în numeroase regiuni ale Uniunii Europene.

Reguli mai simple pentru fermele mici

Pe lângă rezultatele obținute în reducerea poluării, Comisia Europeană consideră că există posibilitatea simplificării unor proceduri administrative pentru fermieri, în special pentru exploatațiile agricole de dimensiuni mici.

Instituția europeană a anunțat că va continua discuțiile cu statele membre pentru identificarea unor soluții care să mențină obiectivele de protecție a mediului, reducând în același timp sarcinile administrative pentru agricultori.