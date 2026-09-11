Fructele pe care nu ar trebui să le ții împreună. Hormonul vegetal care le face să se coacă și să se strice mai repede

Dacă obișnuiești să pui merele și bananele în același bol, un detaliu aparent banal din felul în care depozitezi fructele le poate face să se coacă mai repede. Ambele eliberează etilenă, un hormon vegetal natural care accelerează procesul de coacere.

Bananele sunt printre fructele care produc cantități importante de etilenă, iar merele produc și ele acest gaz. Atunci când sunt păstrate împreună, procesul de coacere se poate accelera, astfel încât fructele să ajungă mai repede moi și prea coapte.

Asta nu înseamnă că merele și bananele nu trebuie niciodată puse în același loc. Nu există o regulă absolută care să interzică depozitarea lor împreună. Însă, dacă vrei să păstrezi merele crocante și bananele în stare bună cât mai mult timp, este mai bine să le separi, potrivit Good Housekeeping.

De ce contează etilena

Etilena este un hormon vegetal gazos care contribuie la declanșarea procesului de coacere. În această etapă cresc nivelurile de zaharuri, se dezvoltă compușii aromatici, iar fructele devin mai moi și mai plăcute la gust.

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Problema apare atunci când procesul continuă prea mult. Etilena poate contribui în cele din urmă la supracoacere, iar fructele devin mai susceptibile la degradare și putrezire.

James Giovannoni, cercetător în domeniul științei plantelor și specialist al USDA, recomandă păstrarea separată a merelor și bananelor, mai ales dacă vrei ca merele să rămână crocante și suculente cât mai mult timp. El atrage însă atenția că merele sunt mai puțin sensibile la etilenă decât bananele.

„Probabil că trebuie să fii mai preocupat ca bananele să nu se supracoacă decât de mere, într-un anumit interval de timp”, explică Giovannoni. De aceea, spune el, este important să separi nu doar tipuri diferite de fructe, ci „chiar și fructele de același tip între ele”.

Recomandarea este valabilă, în general, pentru fructele care produc etilenă sau sunt sensibile la acest gaz.

Frigiderul poate încetini coacerea

Nu există o regulă universală privind păstrarea fructelor la frigider sau la temperatura camerei. Alegerea depinde de tipul fructului și de cât de copt este.

Refrigerarea poate încetini semnificativ procesul de coacere și poate ajuta fructele să rămână proaspete mai mult timp. Există însă și excepții: temperaturile scăzute pot afecta gustul sau textura unor fructe, precum pepenii și roșiile, care nu sunt adaptate climatului rece. Merele, în schimb, tolerează bine temperaturile scăzute.

În cazul bananelor, acestea pot fi păstrate la frigider după ce au ajuns la gradul de coacere dorit. Coaja se poate închide rapid la culoare, devenind maronie sau chiar neagră, însă pulpa unei banane coapte poate rămâne bună de consum.

Bananele verzi nu ar trebui însă refrigerate, deoarece temperatura scăzută le poate împiedica să se coacă în mod corespunzător.

Mai bine hârtie decât plastic

Dacă alegi să păstrezi fructele în pungi, tipul acestora contează. Specialistul recomandă pungile de hârtie în locul celor de plastic.

Fructele întregi nu ar trebui păstrate într-un recipient complet etanș. „Vei modifica atmosfera, astfel încât fructul va consuma oxigen și va produce mai mult dioxid de carbon, iar acest lucru poate modifica metabolismul și, implicit, gustul”, explică Giovannoni.

Într-un spațiu complet închis se acumulează și mai multă umezeală, ceea ce poate favoriza apariția putregaiului și a fungilor. „Vei avea, de asemenea, mai multă umezeală, așa că este mai probabil să apară mai ușor putregaiul, fungii și alte probleme de acest fel”, spune cercetătorul.

Hârtia permite o circulație mai bună a aerului, reducând în același timp, fără să elimine complet, circulația etilenei.

Cum poți păstra bananele proaspete mai mult timp

Un truc simplu este să învelești codițele bananelor în folie de aluminiu sau folie alimentară. Codițele reprezintă una dintre sursele de etilenă, iar învelirea lor poate încetini modest procesul de coacere. Nu îl oprește complet, dar poate ajuta la prelungirea prospețimii.

O altă variantă este să agăți bananele de un suport special. Astfel, pot fi protejate de lovituri și poate fi îmbunătățită circulația aerului în jurul lor.

Există și așa-numitele „pungi verzi” sau „pungi pentru păstrarea prospețimii”, concepute pentru a controla etilena și a încetini coacerea. Eficiența lor diferă însă în funcție de produs și de condițiile de depozitare.

Dacă ai mai multe sertare pentru fructe și legume în frigider, le poți folosi pentru a separa fructele cu sensibilități diferite la etilenă. Bananele pot rămâne pe blat până ajung la gradul de coacere preferat, după care pot fi puse la frigider pentru a încetini procesul. Merele pot fi păstrate într-un sertar separat, departe de alte fructe sensibile la etilenă.

Nu toate fructele se coc după recoltare

Bananele și merele fac parte din categoria fructelor climacterice, adică acelea care continuă să se coacă după recoltare și produc etilenă în acest proces.

Există însă și fructe non-climacterice, care, în general, nu continuă același proces de coacere după ce au fost culese. Printre acestea se numără căpșunile, portocalele și pepenele verde. Aceste fructe pot produce sau reacționa totuși la cantități mici de etilenă.