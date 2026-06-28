Parcul Central „Anton Scudier” din Timișoara a găzduit cea de-a doua ediție a Poson Poya, una dintre cele mai importante sărbători ale comunității singaleze din Sri Lanka. Evenimentul a fost organizat în cadrul celei de-a X-a ediții a Timișoara Refugee Art Festival.

În ciuda temperaturilor caniculare, sute de srilankezi, cea de-a doua cea mai numeroasă comunitate de migranți din afara Uniunii Europene din Timișoara, după cea nepaleză, au venit să sărbătorească împreună această zi cu o profundă semnificație religioasă.

Ce semnifică sărbătoarea Poson Poya

Poson Poya este celebrată anual de milioane de credincioși și marchează sosirea călugărului Arahat Mahinda Thero în Sri Lanka, moment considerat începutul răspândirii budismului pe insulă.

Mâncare tradițională și ceai aromat, oferite gratuit timișorenilor

De Poson Poya, membrii comunității pregătesc mâncare și o împart cu prietenii, vecinii și ceilalți membri ai comunității, gest care simbolizează generozitatea și solidaritatea.

„Ceaiul face parte din cultura srilankeză”

Și timișorenii care au trecut prin Parcul Central au avut ocazia să descopere gastronomia srilankeză, degustând preparate tradiționale și celebrul ceai condimentat.

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„Ceaiul face parte din cultura srilankeză. Este un ceai cu un amestec de condimente, foarte aromat. Avem apoi orezul, pe care noi îl numim fried rice. Îl preparăm din orez basmati, amestecat cu morcovi, verdețuri și ceapă verde. Orezul este baza alimentației în Sri Lanka.

Apoi este chicken devil, un preparat tradițional cu pui, legume și ceapă. Mai avem și un preparat din legume tocate, foarte picant, făcut din conopidă, făină de porumb, fasole verde și morcovi. Este unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare pe care le servim alături de orez”, a declarat pentru G4Media un membru al comunității srilankeze, care s-a prezentat drept Pereira.

Aproape 1.000 de srilankezi trăiesc și muncesc în Timișoara

Comunitatea srilankeză din Timișoara este bine integrată în viața orașului. Mulți dintre membrii săi urmează cursuri de limba română și lucrează în domenii precum industria, HoReCa sau educația.

„Sărbătorim pentru al doilea an, alături de comunitatea din Sri Lanka, Poson Poya, o sărbătoare budistă cu caracter sacru. Nu este o petrecere în adevăratul sens al cuvântului. Nu se dansează, nu se consumă băuturi alcoolice. Oamenii vin împreună și gătesc pentru aproapele lor. Acest lucru se potrivește foarte bine cu ideea de multiculturalism pe care o promovăm la Timișoara.

Comunitatea din Sri Lanka este a doua cea mai mare comunitate de migranți economici din oraș, după cea din Nepal. Sunt oameni care contribuie la economia locală, lucrând în fabrici, restaurante sau în alte domenii. Avem inclusiv profesori de limba engleză din Sri Lanka.

Povestea lor seamănă foarte mult cu cea a românilor plecați la muncă în străinătate, în căutarea unui trai mai bun și pentru a-și sprijini familiile. Nu avem încă datele oficiale actualizate de la Inspectoratul General pentru Imigrări, însă, potrivit estimărilor noastre, în Timișoara trăiesc între 800 și 1.000 de srilankezi”, a declarat Flavius Ilioni Loga, reprezentant al Direcției de Asistență Socială a Primăriei Timișoara și unul dintre organizatorii Timișoara Refugee Art Festival.