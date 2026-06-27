VIDEO FOTO Înghețată, muzică și fapte bune la Timișoara. Festivalul Înghețatei Bune a ajuns la a treia ediție

În acest weekend, pe temperaturi caniculare, timișorenii se pot răcori la Muzeul Satului Bănățean, unde are loc cea de-a treia ediție a Festivalului Înghețatei Bune. Iar pe o asemenea căldură, ce poate fi mai potrivit decât o înghețată?

Evenimentul are și un scop caritabil. Organizatorii, Asociația „Inima Îți Vorbește”, strâng fonduri pentru Casa InimiiLor, un viitor centru terapeutic destinat copiilor care au trecut prin traume și abuzuri.

„Conceptul l-am preluat acum trei ani de la o asociație din București. Ei au venit cu ideea de a duce mai departe festivalul, pentru că își doreau să susțină o cauză importantă – victimele abuzului. Ne-au găsit pe noi, în Timișoara, și astfel am început, timid, cu doar câteva tarabe. Oamenii au venit, ne-au încurajat, am prins curaj și am crescut de la un an la altul. Obiectivul nostru este să construim Casa InimiiLor, care în prezent funcționează într-un spațiu închiriat. Ne dorim să fie un loc în care, prin terapie, art-terapie și programe educaționale, peste 70 de copii să primească o șansă reală la o copilărie normală”, declară Angela Drăghia, președinta asociației.

Zeci de sortimente de înghețată

La festival sunt prezenți numeroși producători și comercianți de înghețată. Vizitatorii pot alege între înghețată la cornet sau la pahar, de la aparat ori artizanală, iaurt înghețat sau băuturi răcoritoare cu gheață, servite din rulote și standuri amenajate special pentru eveniment.

„Acesta este conceptul nostru: înghețată plus fapte bune înseamnă fericire. Înghețata îi aduce pe oameni împreună și are gustul copilăriei. Cine nu își dorește o înghețată, mai ales pe căldura aceasta? În același timp, stăm de vorbă, ne apropiem unii de alții și ne putem gândi și la o donație pentru copiii care au nevoie de ajutor”, a mai spus Angela Drăghia.

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Concerte în fiecare seară

Pe scena amenajată la Muzeul Satului Bănățean au loc și concerte cu artiști cunoscuți. Vineri au urcat pe scenă Mircea Baniciu și Direcția 5. Sâmbătă seară vor concerta, printre alții, Akusti-Ka și Țapinarii, iar duminică, în ultima zi a festivalului, publicul îi va putea asculta pe Bela Luna, Dimitris Bats și Andia. Artista, ambasadoare a Asociației „Inima Îți Vorbește”, a acceptat să participe benevol la eveniment.