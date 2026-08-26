Fermierii belgieni se confruntă cu una dintre cele mai slabe recolte de cartofi din ultimii ani, după un sezon marcat de ploi abundente, urmate de temperaturi ridicate și secetă. Producția mai mică pune presiune pe aprovizionarea industriei de cartofi prăjiți și ar putea duce la scumpirea produsului emblematic pentru Belgia.

Pentru Mathieu Comijn, un fermier din Amay, în apropiere de Liège, sezonul cartofilor este unul dezastruos. Ploile abundente de la sfârșitul primăverii, însoțite de furtuni puternice, au afectat solul. Ulterior, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au dus la uscarea și compactarea acestuia.

„Este un dezastru. N-am mai văzut așa ceva”, spune fermierul, citat de AFP și Agerpres.

Familia Comijn cultivă aproximativ 500 de hectare de cartofi. În acest an, culturile de Bintje, un soi tradițional belgian folosit inclusiv pentru producția de cartofi prăjiți, au fost grav afectate.

Cu aproximativ o lună înainte de recoltare, programată în jurul datei de 20 septembrie, cartofii nu au ajuns la dimensiunile obișnuite. Mulți dintre tuberculi nu depășesc lungimea unei palme. Seceta nu pare însă să le fi afectat gustul.

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Fermierii trebuie să își respecte contractele

Problema nu se limitează la fermă. Belgia este principalul exportator mondial de cartofi prăjiți congelați, iar producătorii agricoli și procesatorii își stabilesc din timp volumele și prețurile pentru livrările din timpul sezonului.

Pentru a-și respecta o parte dintre angajamente, familia Comijn va apela la cartofii rămași din recolta de anul trecut, care a fost una abundentă.

„Începusem să-i aruncăm”, spune Stéphane Comijn, tatăl lui Mathieu, referindu-se la cartofii depozitați în camere frigorifice. Acum, însă, stocurile au devenit importante pentru acoperirea necesarului din acest sezon.

Chiar și aceste rezerve ar putea fi insuficiente. Fermierii vor fi nevoiți să apeleze la soiuri și loturi de calitate mai slabă pentru a menține livrările.

„Oamenii din localurile unde se vând cartofi prăjiți se plâng. Le poți explica faptul că este seceta, dar nu înțeleg”, afirmă Stéphane Comijn.

Cartofii prăjiți ar putea deveni mai scumpi

Scăderea ofertei pune presiune pe prețurile cartofilor și, implicit, pe costul cartofilor prăjiți serviți în restaurante și în celebrele „friterii” belgiene.

Bernard Lefebvre, reprezentantul a aproximativ 4.500 de localuri din Belgia specializate în cartofi prăjiți, consideră că o majorare a prețurilor este probabilă.

„Pe lângă boala din familia regală, pentru belgieni, a doua cea mai teribilă veste este că prețul unui cornet de cartofi prăjiți crește”, a declarat Lefebvre pentru AFP.

Președintele Uniunii Naționale a Prăjitorilor de Cartofi, care lucrează în acest domeniu de 25 de ani, spune însă că astfel de fluctuații nu sunt neobișnuite.

În anii cu recolte foarte mari, oferta excedentară duce la prăbușirea prețurilor, ceea ce îi afectează pe fermieri. În anii cu producții slabe, situația se inversează, iar prețurile cresc.

„Există întotdeauna o problemă: fie sunt prea mulți cartofi, ca anul trecut, și, prin urmare, prețul cartofilor scade vertiginos, iar producătorii spun că este un dezastru, fie este extrema opusă. Și totuși, an de an, reușim să ne descurcăm”, spune Bernard Lefebvre.