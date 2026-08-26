Broccoli, legumele cu frunze verzi, morcovii și leguminoasele se numără printre alimentele care pot contribui la sănătatea colonului. Fibrele și compușii vegetali pe care îi conțin au fost asociați cu un risc mai redus de cancer colorectal, potrivit unor studii citate de presa americană, citate de Mediafax.

O alimentație bogată în legume furnizează fibre, vitamine și o serie de compuși vegetali care pot susține sănătatea intestinală. Fibrele cresc volumul scaunului și reduc timpul în care substanțele potențial nocive rămân în contact cu mucoasa intestinală.

Dr. Ritu Nahar, medic gastroenterolog la Allied Digestive Health, a indicat pentru presa americană mai multe categorii de alimente care pot fi incluse în mod regulat în dietă pentru aportul lor de fibre și compuși bioactivi.

Cruciferele, inclusiv broccoli și varza de Bruxelles

Broccoli, conopida și varza de Bruxelles fac parte din familia legumelor crucifere și conțin glucozinolați. Acești compuși sunt transformați în organism în substanțe precum sulforafanul, cercetat pentru proprietățile sale antiinflamatorii și anticanceroase.

- articolul continuă mai jos -

Un studiu care a inclus peste 97.000 de persoane a analizat legătura dintre consumul de crucifere și riscul de cancer colorectal. Persoanele care consumau între 20 și 40 de grame de crucifere pe zi au prezentat un risc cu 17% mai mic de cancer colorectal.

Rezultatele sunt observaționale și nu demonstrează că aceste legume previn în mod direct apariția cancerului, însă susțin asocierea dintre consumul lor și un profil alimentar favorabil sănătății colonului.

Frunzele verzi

Spanacul și mangoldul oferă fibre, acid folic și carotenoizi. Aceste legume conțin și clorofilă, un pigment vegetal care a fost studiat pentru capacitatea sa de a interacționa cu anumiți compuși formați în timpul digestiei cărnii.

Într-un studiu, participanții au consumat zilnic câte o cană de verdețuri gătite, timp de patru săptămâni. La finalul perioadei, cercetătorii au observat o reducere a unor markeri ai deteriorării ADN-ului.

Morcovii

Morcovii sunt o sursă de fibre și beta-caroten, un carotenoid cu rol antioxidant. Beta-carotenul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Un studiu realizat pe mai mult de 57.000 de persoane a analizat asocierea dintre consumul de morcovi și riscul de cancer colorectal. Participanții care consumau zilnic peste 32 de grame de morcovi cruzi au avut un risc cu 17% mai mic, potrivit rezultatelor cercetării.

Fasolea, lintea și năutul

Deși, din punct de vedere botanic, leguminoasele nu sunt legume, ele completează lista alimentelor cu potențial beneficiu pentru sănătatea colonului.

„Lintea, năutul și fasolea se numără printre cele mai bune surse de fibre”, explică medicul gastroenterolog Ritu Nahar.

Leguminoasele conțin și amidon rezistent, care este fermentat de bacteriile intestinale și contribuie la formarea unor acizi grași cu lanț scurt, printre care butiratul. Acesta este utilizat de celulele colonului și face parte din mecanismele prin care microbiota intestinală poate influența sănătatea tubului digestiv.

Fasolea, lintea și năutul furnizează, de asemenea, vitamina B6. Aportul acestei vitamine a fost asociat în unele cercetări cu un risc mai redus de cancer colorectal.

O alimentație variată, în care legumele și leguminoasele sunt consumate regulat, contribuie la creșterea aportului de fibre și compuși vegetali. În cazul prevenirii cancerului colorectal, însă, dieta este doar unul dintre factorii care contează, alături de vârstă, istoricul familial, activitatea fizică, greutatea corporală și screeningul recomandat.