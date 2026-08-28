Oameni de știință, evacuați de pe Insula Macquarie de teama impactului psihologic provocat de gripa aviară. Nu asupra oamenilor, ci a elefanților de mare de pe insulă

28 aug. 2026, Articole / Reportaje
Oameni de știință, evacuați de pe Insula Macquarie de teama impactului psihologic provocat de gripa aviară. Nu asupra oamenilor, ci a elefanților de mare de pe insulă
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Măsură preventivă într-unul dintre cele mai izolate locuri din lume
  2. Virusul H5N1 a ajuns în regiune

Autoritățile australiene au decis evacuarea tuturor celor 24 de cercetători din cauza riscului psiho-social reprezentat de potențiala moarte în masă a elefanților-de-mare din apropierea bazei, scrie Agerpres.

Măsură preventivă într-unul dintre cele mai izolate locuri din lume

Cei 24 de membri ai stației australiene de cercetări științifice de pe Insula Macquarie (aflată în sudul Oceanului Pacific, la jumătatea distanței dintre Tasmania și Antarctica) vor fi evacuați de urgență.

Deși virusul gripei aviare H5N1 nu a fost încă detectat pe insulă, autoritățile se tem că mamiferele marine vor suferi pierderi devastatoare în perioada de reproducere (septembrie – noiembrie), generând o traumă psihologică masivă pentru cercetătorii care trăiesc în proximitatea lor.

„Deși riscul reprezentat de gripa aviară H5N1 pentru oameni este considerat scăzut, nu putem să ignorăm riscurile psiho-sociale legate de traiul în proximitatea unui număr potențial mare de animale infectate. Membrii expediției noastre trăiesc deja în unul dintre cele mai dificile medii din lume și trebuie să reducem orice risc suplimentar,” a declarat Sean Sullivan, secretar adjunct în cadrul Ministerului pentru Schimbări Climatice și Mediu din Australia

Virusul H5N1 a ajuns în regiune

Decizia vine după ce, în luna iunie, autoritățile australiene au raportat moartea a mii de pui de elefanți-de-mare din cauza gripei aviare pe alte teritori izolate (Insulele Heard și McDonald).

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Tabloul actual al situației din regiune arată astfel:

  • Cei 24 de specialiști (mecanici, oameni de știință și tehnicieni) vor fi preluați la bordul spărgătorului de gheață RSV Nuyina în lunile septembrie-octombrie.
  • Au fost semnalate 341 de cazuri confirmate sau prezumate de gripă aviară de tip H5 în regiune, însă niciunul în fermele agricole.
  • Au fost declanșate campanii masive de vaccinare a populațiilor sălbatice de păsări, inclusiv pentru faimoșii pinguini-mici-albaştri.

Până recent, Australia fusese singurul continent scutit de tulpina virală H5, considerată extrem de periculoasă pentru păsările sălbatice și domestice din întreaga lume.

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