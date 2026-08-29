Capcana „Shrinkflation”. Produsele devin din ce în ce mai mici, dar prețul e același. Ghidul ANPC pentru a nu fi păcălit la cumpărături

29 aug. 2026, Articole / Reportaje
Capcana „Shrinkflation". Produsele devin din ce în ce mai mici, dar prețul e același. Ghidul ANPC pentru a nu fi păcălit la cumpărături
Foto: Facebook ANPC
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Cuprins
  1. Cum te afectează „shrinkflation” și când devine o practică ilegală?
  2. Ce trebuie să verifici la raft. Capcanele ambalajului
  3. Ghidul ANPC: 5 sfaturi practice pentru cumpărători

Plătești la fel, dar primești mai puțin. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) trage un semnal de alarmă privind fenomenul prin care producătorii micșorează cantitatea produselor fără a reduce prețul, afectând direct bugetul consumatorilor.

Cunoscut sub denumirea de „shrinkflation” a devenit o practică tot mai întâlnită pe rafturile magazinelor. Acesta presupune reducerea cantității sau volumului unui produs, în timp ce prețul de vânzare rămâne neschimbat sau scade nesemnificativ. Rezultatul? Consumatorul plătește aceeași sumă de bani pentru o cantitate mai mică de produs, adesea fără să își dea seama.

Cum te afectează „shrinkflation” și când devine o practică ilegală?

Reducerea cantității unui produs nu este, în sine, o încălcare a legii, producătorii având libertatea de a-și stabili gramajul. Totuși, ANPC precizează că problema apare atunci când modificarea nu este comunicată transparent, iar prezentarea sau ambalajul produsului sunt concepute astfel încât să inducă în eroare cumpărătorul.

Acest fenomen afectează o gamă largă de bunuri de consum zilnic:

  • Alimente de bază și produse de patiserie/dulciuri
  • Produse de uz casnic și detergenți
  • Articole de îngrijire personală și igienă
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Pentru produsele achiziționate frecvent, aceste mici reduceri de gramaj (de la 100g la 90g sau de la 1L la 900ml) au un impact considerabil asupra bugetului lunar al unei familii.

Ce trebuie să verifici la raft. Capcanele ambalajului

Inspectorii ANPC le recomandă consumatorilor să nu se bazeze doar pe dimensiunea ambalajului, pe designul acestuia sau pe prețul final afișat la raft.

Cea mai sigură metodă de verificare este analizarea prețului pe unitatea de măsură (preț per kilogram, per litru sau per bucată). Acest indicator este obligatoriu de afișat pe eticheta de la raft și oferă valoarea reală a produsului.

Ghidul ANPC: 5 sfaturi practice pentru cumpărători

  • Pentru a evita să plătești mai mult pe mai puțin, ANPC recomandă următoarele măsuri de precauție:
  • Verifică întotdeauna cantitatea netă înscrisă pe ambalaj înainte de a pune produsul în coș.
  • Compară prețul pe kilogram/litru, nu doar prețul final al pachetului.
  • Urmărește evoluția produselor preferate în timp, mai ales când observi că ambalajul și-a schimba designul sau forma.
  • Nu te lăsa influențat de dimensiunea cutiei sau a pungii, care poate rămâne neschimbată deși conținutul s-a micșorat.
  • Păstrează bonul fiscal și depune o reclamație la ANPC atunci când consideri că informațiile oferite de comerciant sau producător au fost înșelătoare.

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