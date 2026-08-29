Plătești la fel, dar primești mai puțin. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) trage un semnal de alarmă privind fenomenul prin care producătorii micșorează cantitatea produselor fără a reduce prețul, afectând direct bugetul consumatorilor.
Cunoscut sub denumirea de „shrinkflation” a devenit o practică tot mai întâlnită pe rafturile magazinelor. Acesta presupune reducerea cantității sau volumului unui produs, în timp ce prețul de vânzare rămâne neschimbat sau scade nesemnificativ. Rezultatul? Consumatorul plătește aceeași sumă de bani pentru o cantitate mai mică de produs, adesea fără să își dea seama.
Reducerea cantității unui produs nu este, în sine, o încălcare a legii, producătorii având libertatea de a-și stabili gramajul. Totuși, ANPC precizează că problema apare atunci când modificarea nu este comunicată transparent, iar prezentarea sau ambalajul produsului sunt concepute astfel încât să inducă în eroare cumpărătorul.
Acest fenomen afectează o gamă largă de bunuri de consum zilnic:
Pentru produsele achiziționate frecvent, aceste mici reduceri de gramaj (de la 100g la 90g sau de la 1L la 900ml) au un impact considerabil asupra bugetului lunar al unei familii.
Inspectorii ANPC le recomandă consumatorilor să nu se bazeze doar pe dimensiunea ambalajului, pe designul acestuia sau pe prețul final afișat la raft.
Cea mai sigură metodă de verificare este analizarea prețului pe unitatea de măsură (preț per kilogram, per litru sau per bucată). Acest indicator este obligatoriu de afișat pe eticheta de la raft și oferă valoarea reală a produsului.
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