Guvernul României a aprobat executarea financiară a Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2026-2027, parte a strategiei naționale derulate în perioada 2023-2029. Măsura asigură continuitatea proiectului european și beneficiază de un buget total de 802,44 milioane de lei (aproximativ 157,4 milioane de euro), destinat sprijinirii a peste 1,86 milioane de preșcolari și elevi, anunță Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Câți bani sunt alocați

Suma totală este alcătuită din două surse majore de finanțare:

Ajutor financiar din partea UE: 89,10 milioane de lei (ce include 1,61 milioane de lei destinați evaluării programului).

Finanțare de la bugetul național: 713,34 milioane de lei.

Defalcarea bugetului pe categorii de produse și măsuri conexe

Distribuția celor 802,44 milioane de lei a fost structurată în funcție de grupele de alimente și activitățile educative asociate:

Lapte și produse lactate: 376,21 milioane de lei pentru distribuția gratuită, la care se adaugă 37,28 milioane de lei pentru măsuri educative aferente.

Produse de panificație (corn, baton, biscuiți, covrigei): 242,30 milioane de lei.

Fructe și legume proaspete: 107,39 milioane de lei pentru distribuție, plus 37,28 milioane de lei alocate măsurilor educative.

Evaluarea generală a programului: 1,95 milioane de lei.

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Calculul alocărilor și ajustările europene

Bugetul a fost stabilit prin corelarea numărului de beneficiari (1.864.474 de copii) cu limita valorică zilnică alocată fiecărui elev și cu numărul total de zile de predare din structura anului școlar 2026-2027.

Fondurile europene utilizate au fost stabilite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/873, incluzând și o ajustare de 366.978 euro pentru anul școlar anterior (2025-2026), destinată suplimentării rațiilor de lapte și fructe.