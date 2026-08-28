Guvernul României a aprobat executarea financiară a Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2026-2027, parte a strategiei naționale derulate în perioada 2023-2029. Măsura asigură continuitatea proiectului european și beneficiază de un buget total de 802,44 milioane de lei (aproximativ 157,4 milioane de euro), destinat sprijinirii a peste 1,86 milioane de preșcolari și elevi, anunță Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Suma totală este alcătuită din două surse majore de finanțare:
Ajutor financiar din partea UE: 89,10 milioane de lei (ce include 1,61 milioane de lei destinați evaluării programului).
Finanțare de la bugetul național: 713,34 milioane de lei.
Distribuția celor 802,44 milioane de lei a fost structurată în funcție de grupele de alimente și activitățile educative asociate:
Bugetul a fost stabilit prin corelarea numărului de beneficiari (1.864.474 de copii) cu limita valorică zilnică alocată fiecărui elev și cu numărul total de zile de predare din structura anului școlar 2026-2027.
Fondurile europene utilizate au fost stabilite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/873, incluzând și o ajustare de 366.978 euro pentru anul școlar anterior (2025-2026), destinată suplimentării rațiilor de lapte și fructe.
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