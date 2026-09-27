Mai multe persoane care au participat sâmbătă la un eveniment organizat într-o sală din Avrig, județul Sibiu, au acuzat simptome compatibile cu o posibilă toxiinfecție alimentară. 30 de persoane au fost evaluate medical, iar 20 dintre acestea, între care un minor de 16 ani, au fost transportate la spital. DSVSA Sibiu a suspendat activitatea unității și a aplicat o amendă de 30.000 de lei, conform Mediafax.

Autoritățile sanitare au intervenit după ce mai mulți participanți la un eveniment desfășurat sâmbătă într-o sală din orașul Avrig au început să prezinte simptome care au ridicat suspiciunea unei toxiinfecții alimentare colective.

La fața locului au fost mobilizate echipaje medicale, iar inițial 11 persoane au fost evaluate. Ulterior, numărul persoanelor evaluate medical a ajuns la 30, dintre care 29 de adulți și un minor.

În urma evaluării, 19 adulți și un adolescent în vârstă de 16 ani au fost transportați la spital. Planul Roșu de Intervenție activat în timpul intervenției a fost ulterior dezactivat.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, la intervenție au participat echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. Pentru situația de urgență au fost mobilizate inclusiv echipaje suplimentare, care au rămas disponibile pentru intervenție, dacă era necesar.

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DSVSA Sibiu a suspendat activitatea sălii

În urma sesizării, inspectorii DSVSA Sibiu au efectuat un control de urgență la unitatea unde a avut loc evenimentul.

Verificările au identificat mai multe neconformități. Inspectorii au emis o Ordonanță de suspendare a activității și au aplicat o amendă contravențională de 30.000 de lei.

Sancțiunea vizează deficiențe referitoare la condițiile de igienă, comercializarea și utilizarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, precum și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de producție și depozitare.

Inspectorii au dispus și reținerea oficială a 15,6 kilograme de produse alimentare. Acestea urmează să fie trimise către o unitate autorizată pentru neutralizare.

Ancheta trebuie să stabilească sursa îmbolnăvirilor

ANSVSA precizează că, în această etapă, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă.

Faptul că au fost constatate neconformități în unitate nu stabilește, în sine, că acestea au provocat îmbolnăvirile. Cauza apariției simptomelor și eventuala legătură dintre alimentele consumate la eveniment și starea de sănătate a persoanelor afectate urmează să fie stabilite în urma investigațiilor epidemiologice și a analizelor de laborator.

Rezultatele acestor verificări vor putea indica dacă un anumit aliment sau produs consumat la eveniment a fost implicat în apariția cazurilor.