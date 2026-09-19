Carpaccio este un preparat din felii subțiri de carne crudă, care se întind pe un platou. Deasupra se pune o vinegretă realizată din suc de lămâie sau oțet și ulei de măsline extravirgin. Plus capere, cepușoară, finețuri. Pentru vegetarieni sau doar cei care iubesc preparatele vegetale, vă propun un carpaccio de sfeclă. Asezonat cu ingrediente aromate și completat cu o brânză de capră pentru un gust mai puternic.

Ingrediente pentru carpaccio de sfeclă

2 sfecle roșii fierte sau coapte

100 g de brânză de capră fărâmată sau rasă

Pentru vinegretă:

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 lingură de suc de lămâie

Coajă rasă de lămâie

2 linguri de oțet de Modena

1 linguriță de muștar de Dijon (opțional)

1 linguriță de capere (opțional).

Preparare pas cu pas

Se curăță sfecla coaptă sau fiartă, se taie în felii foarte subțiri cu o mandolină sau un cuțit cu lamă subțire. Se așează feliile pe farfurie, exact ca la carpaccio. Se amestecă bine ingredientele pentru vinegretă. Caperele se taie mărunt și se vor amesteca în vinegretă. Se stropește totul cu vinegreta, apoi se fărâmă brânza deasupra. Servim cu pâine prăjită.

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Poftă bună!