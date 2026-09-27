Prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 34% în Uniunea Europeană între august 2021 și august 2026, iar România se află printre statele membre cu cele mai mari scumpiri, cu o creștere de 53%. În același timp, salariul minim a avansat suficient pentru ca puterea de cumpărare raportată la alimente să crească în România cu peste 20%, potrivit unei analize Euronews Business bazate pe date Eurostat, citate de Mediafax.

Analiza compară evoluția prețurilor alimentelor și a salariilor minime în 26 de țări europene, pentru perioada august 2021 – august 2026. Scopul este de a vedea cum s-a modificat cantitatea de alimente pe care o poate cumpăra un angajat plătit cu salariul minim.

La nivelul UE, alimentele și băuturile nealcoolice s-au scumpit cu 34% în cei cinci ani analizați.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Ungaria, unde prețurile au urcat cu 57%, Bulgaria, cu 54%, și România, cu 53%.

La polul opus, Cipru a avut o creștere de 21%. În grupul mai larg al celor 35 de țări europene analizate, Elveția a înregistrat cea mai mică majorare, de 5%.

Turcia se află într-o situație aparte, cu o creștere de 752% a prețurilor alimentelor și băuturilor nealcoolice în perioada analizată.

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Războiul din Ucraina a amplificat presiunile asupra prețurilor

Prețurile alimentelor începuseră să crească în Europa și înaintea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022. Conflictul a amplificat însă presiunile asupra costurilor prin scumpirea energiei, îngrășămintelor și transportului și prin perturbarea piețelor agricole.

Aceste creșteri de costuri s-au reflectat ulterior în prețurile produselor alimentare.

În rândul marilor economii europene, alimentele s-au scumpit cu 25% în Franța, 30% în Italia, 34% în Germania și 35% în Spania între august 2021 și august 2026.

Salariile minime au crescut în majoritatea țărilor analizate

În paralel cu scumpirea alimentelor, salariile minime brute lunare au crescut în statele europene care au un salariu minim stabilit prin lege.

În UE, cea mai mare majorare a fost înregistrată în Ungaria, unde salariul minim a crescut cu 93% în perioada analizată. În Germania, creșterea a fost de 46%, în Spania de 29%, iar în Franța de 20%.

Procentele sunt calculate în monedele naționale și nu reflectă, prin urmare, evoluția cursurilor valutare.

În Turcia, salariul minim a crescut cu 823% în cinci ani. Majorări de peste 100% au fost înregistrate și în Serbia, 103%, și Muntenegru, 102%.

În trei țări, salariul minim cumpără mai puține alimente

O creștere a salariului minim mai mare decât inflația alimentară nu înseamnă automat că un angajat își poate permite mai multe produse.

Analiza compară direct cantitatea de alimente care putea fi cumpărată cu un salariu minim brut în august 2021 și în august 2026. Calculul nu ia în considerare taxele, chiria, utilitățile sau celelalte cheltuieli ale unei gospodării.

În trei dintre cele 26 de țări analizate, puterea de cumpărare a salariului minim în raport cu alimentele a scăzut.

Cea mai mare reducere a fost în Malta, de 6%. Practic, dacă un angajat putea cumpăra 100 de coșuri de alimente cu salariul minim în august 2021, în august 2026 putea cumpăra echivalentul a 94 de coșuri.

În Spania, scăderea a fost de 5%, iar în Franța de 4%.

România, printre țările în care puterea de cumpărare a crescut

În România, deși prețurile alimentelor au crescut cu 53% în perioada analizată, majorarea salariului minim a fost suficient de mare pentru ca puterea de cumpărare raportată la alimente să crească cu peste 20%.

Creșteri de peste 20% au fost înregistrate și în Serbia, Muntenegru, Croația, Albania, Ungaria, Bulgaria și Lituania.

Cele mai mari creșteri au fost raportate în Serbia și Muntenegru, de 37%. Cu alte cuvinte, un angajat plătit cu salariul minim care putea cumpăra 100 de coșuri de alimente în 2021 putea cumpăra echivalentul a 137 de coșuri în 2026.

Puterea de cumpărare în raport cu alimentele a crescut cu 10% în Irlanda, 9% în Germania, 7% în Grecia, 6% în Belgia și Țările de Jos și 3% în Portugalia.

Datele arată astfel că evoluția salariilor și cea a prețurilor alimentelor trebuie analizate împreună. O creștere nominală importantă a salariului minim poate fi însoțită de o creștere sau de o scădere a cantității de alimente pe care aceasta o poate cumpăra, în funcție de ritmul scumpirilor.