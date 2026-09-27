Micul dejun devine tot mai fragmentat, iar gustările încep să ocupe un loc important în prima parte a zilei. Datele analizate de Mintel arată că, în mai multe piețe europene, consumatorii preferă să mănânce porții mici pe parcursul dimineții, în locul unei mese tradiționale. Tendința creează oportunități pentru produse convenabile, nutritive și ușor de consumat.

În Germania, 36% dintre consumatorii care iau micul dejun spun că preferă mai multe gustări mici pe parcursul dimineții, în locul unui mic dejun consistent. În același timp, 55% dintre cei care consumă micul dejun nu îl iau în fiecare zi.

Pentru industria alimentară, situația poate însemna o extindere a categoriei de gustări către un moment al zilei dominat tradițional de produse precum cerealele, pâinea, iaurtul sau ouăle. Produsele porționate, ușor de transportat și cu beneficii nutriționale pot răspunde atât nevoii de comoditate, cât și interesului pentru un aport mai echilibrat de energie și nutrienți.

Diminețile aglomerate favorizează gustările

Lipsa timpului este una dintre cauzele pentru care consumatorii renunță la micul dejun tradițional. În Marea Britanie, aproape o treime dintre consumatorii care nu iau micul dejun în fiecare zi spun că sar peste această masă pentru că nu au timp.

- articolul continuă mai jos -

În acest context, produsele care pot fi consumate din mers și care oferă proteine, fibre sau alți nutrienți pot reprezenta o alternativă la renunțarea completă la masa de dimineață.

Comportamentul este legat și de modul în care oamenii își organizează primele ore ale zilei. Cercetările Mintel indică faptul că unii consumatori folosesc gustările de dimineață pentru a-și menține nivelul de energie, în timp ce alții le asociază cu mici momente de plăcere.

În Franța, aproximativ o treime dintre consumatori spun că mănâncă gustări pe parcursul dimineții în locul unui mic dejun tradițional pentru a crea mici momente de bucurie. În Italia, Germania și Spania, aproximativ o treime dintre consumatori apelează la gustări de dimineață pentru a-și menține energia constantă.

Cafeaua și ceaiul pot deveni puncte de plecare pentru noi produse

Cafeaua și ceaiul rămân ritualuri importante ale dimineții, inclusiv în cazul persoanelor care nu mănâncă. Asocierea gustărilor cu aceste băuturi poate deveni, astfel, o direcție pentru dezvoltarea de produse noi.

În SUA, aproape 87% dintre consumatori au cumpărat cafea de orice tip, iar 73% au cumpărat ceai în cele trei luni până în iunie 2026, potrivit datelor Mintel citate în analiza privind gustările de dimineață.

Companiile pot folosi aromele deja populare în categoria băuturilor pentru a dezvolta gustări compatibile cu aceste ritualuri. Printre exemple se numără produse cu aromă de cafea, ceai sau combinații inspirate de băuturi populare.

Un exemplu propus de Mintel prin instrumentul său de generare de concepte Mintel Spark este reprezentat de mini sandvișuri cu cremă de ceai hojicha și piersici albe. Produsul combină formatul de gustare individuală cu tendința pentru băuturi cu cremă și aromele de ceai.

O altă direcție este dezvoltarea unor gustări nutritive care să însoțească în mod natural cafeaua sau ceaiul. În India, 24% dintre adulți declară că ar fi interesați de gustări de dimineață bogate în proteine, potrivite pentru consum alături de cafea sau ceai.

Pentru diminețile mai calme, gustările pot deveni o experiență

Nu toate diminețile sunt marcate de grabă. Pentru consumatorii care au mai mult timp, gustările pot fi integrate în formate care pun accent pe varietate și pe experiența mesei.

O astfel de direcție este reprezentată de platourile pentru micul dejun sau de cutiile tip bento, care reunesc mai multe produse în porții mici. Conceptul este apropiat de popularitatea platourilor de tip charcuterie și a formatelor de tip „snack platter”.

Un astfel de platou poate include biscuiți sărați, creme tartinabile, lactate, fructe uscate și nuci. Formatul poate fi adaptat și cu ingrediente inspirate din diferite bucătării internaționale.

Mintel Spark propune, de exemplu, un „Mediterranean Morning Bento Box”, format dintr-o chiflă integrală, ouă fierte cu spanac și iaurt cu fructe. Ingredientele sunt porționate individual, astfel încât produsele să poată fi consumate treptat pe parcursul dimineții.

Micul dejun devine mai flexibil

Tendința către gustări de dimineață reflectă o schimbare mai amplă în modul în care consumatorii își organizează mesele. Micul dejun nu mai este întotdeauna o masă unică, consumată la o oră fixă, ci poate fi împărțit în mai multe momente de consum.

Pentru producători, această schimbare creează spațiu pentru produse cu porții controlate, beneficii nutriționale și formate ușor de consumat. Gustările pot fi dezvoltate pentru dimineți aglomerate, pentru momentele în care consumatorii lucrează sau fac sport, dar și pentru perioadele mai relaxate.

Cafeaua și ceaiul oferă un punct de legătură cu obiceiurile deja existente, în timp ce platourile de mic dejun și cutiile bento pot aduce varietate și flexibilitate în această categorie.

Datele fac parte din analiza Mintel privind potențialul de creștere al categoriei de gustări de dimineață, care urmărește schimbările în comportamentul consumatorilor și oportunitățile de inovare pentru industria alimentară.