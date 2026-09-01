În inima Alpilor italieni, o construcție aparent obișnuită atrage atenția vizitatorilor printr-un concept ecologic revoluționar. Situată în rezervația naturală Oasi Zegna din provincia Biella, microarhitectura denumită HEXA are pereții realizați integral din deșeuri de orez, demonstrând potențialul uriaș al economiei circulare în domeniul construcțiilor și al arhitecturii sustenabile, anunță Mediafax Italia.

De la deșeuri agricole la materiale de construcție ecologice

Proiectul a fost dezvoltat de un startup italian care, începând din anul 2016, a căutat soluții pentru a valorifica resturile rămase în urma recoltării orezului. Conform datelor oferite de companie, dintr-un singur hectar cultivat se obțin aproximativ șapte tone de orez pentru consum, dar și circa zece tone de reziduuri vegetale, care în mod normal ar fi irosite.

Aceste deșeuri agricole au fost transformate în materiale de construcție inovatoare și sigure pentru sănătate. Potrivit dezvoltatorilor, materialele folosite la ridicarea casei sunt complet lipsite de formaldehidă și de compuși organici volatili (COV). Mai mult, ele oferă o rezistență excelentă la foc și la dezvoltarea mucegaiului, având totodată capacitatea de a regla în mod natural nivelul de umiditate din interiorul locuinței.

Un ecosistem interactiv cu propriul stup de albine

Pe lângă materialele inedite din care este construită, casa HEXA ascunde o surpriză fascinantă pentru iubitorii de natură: în interiorul ei a fost integrat un stup de albine. Acest detaliu transformă vizita într-o experiență senzorială unică, permițându-le vizitatorilor să asculte în liniște activitatea și zumzetul albinelor. Astfel, proiectul reușește să îmbine într-un mod inedit arhitectura modernă cu susținerea și protejarea biodiversității.

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Acces liber și sustenabilitate energetică

Amplasată pitoresc de-a lungul unui drum din Oasi Zegna, înconjurată de păduri și pajiști alpine, construcția reprezintă o atracție turistică și educațională ce poate fi vizitată complet gratuit. Oricine trece prin zonă poate intra liber pentru a observa îndeaproape textura materialelor ecologice folosite.

Respectând până la capăt principiile economiei circulare și ale respectului față de mediu, casa HEXA este susținută de sisteme de energie regenerabilă, demonstrând că locuințele viitorului pot trăi în simbioză perfectă cu natura.