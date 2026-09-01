O anchetă amplă este în desfășurare în sudul Californiei, după ce un centru de distribuție din Montclair a fost ținta a două furturi spectaculoase comise la un interval de doar o oră. În total, au dispărut aproximativ 34.000 de doze de bere, valoarea mărfii fiind evaluată la circa 70.000 de dolari, relatează Mediafax.
Incidentul s-a petrecut pe 17 august 2026 la un depozit Anheuser-Busch situat la 65 de kilometri est de Los Angeles, potrivit informațiilor furnizate de poliție și preluate de The Guardian.
Modul de operare și cronologia celor două furturi ridică suspiciuni majore:
Un camion a încărcat bere în valoare de 45.000 de dolari ce trebuia livrată în Tucson, Arizona. Marfa a părăsit depozitul, dar nu a mai ajuns niciodată la destinație.
La doar o oră distanță, un alt vehicul, atribuit unei presupuse firme subcontractoare, a ridicat bere în valoare de încă 25.000 de dolari pe baza unor documente falsificate.
Anchetatorii din Montclair încearcă acum să stabilească dacă cele două acțiuni au făcut parte dintr-o operațiune coordonată de criminalitate organizată.
Captura hoților însumează peste 1.500 de baxuri din brandurile Pabst Blue Ribbon și bere fără alcool Old Milwaukee.
Reprezentanții producătorului Pabst au estimat că întreaga cantitate de 34.000 de doze cântărește peste 40.000 de livre (aproximativ 18 tone), subliniind amploarea logistică a acestui jaf.
Compania producătoare a decis să abordeze situația și printr-o campanie neconvențională pe Instagram, inițiind o numărătoare inversă prin care le cere hoților să returneze marfa.
Reprezentanții Pabst le-au transmis celor responsabili că pot înțelege tentația de a se lăuda în fața prietenilor cu o asemenea cantitate de bere, dar că preferau ca aceasta să fi fost obținută „în mod onorabil”. Cu toate acestea, compania a subliniat că tratează ancheta și recuperarea celor 18 tone de bere cu maximă seriozitate.
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