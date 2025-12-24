Dacă friptura de porc e pe lista de preparate pentru masa de mâine de Crăciun, ar trebui deja pusă carnea la marinat.
Marinarea este procesul prin care carnea este frăgezită prin îmbibare cu un lichid condimentat, cu tentă acidă. Procesul corect durează o zi (chiar două, dar asta e, mai e o singură zi până la sărbători), poate fi redus și la câteva ore atunci când ne grăbim, dar e referabil să încercăm să păstrăm timpii îndelungați. Odată frăgezită bine carnea, friptura de porc va fi moale, suculentă și se va deface cu furculița.
Cum arată o marinadă perfectă
Componentele standard ale marinatei sunt:
Uleiul de măsline
O componentă acidă (vin, bere, suc de mere, oțet aromatic, iaurt etc)
Sare, piper, boia și plante aromatice.
Dacă folosiți iaurt sau chefir/ suc de mere/ bere, nu mai puneți vin.
Marinarea cărnii
Toate ingredientele se amestecă până la omogenizare întru-un vas încăpător. Carnea va fi unsă pe toate părțile cu acest lichid, apoi va fi pusă în vas, în soluția rămasă.
Se acoperă cu o folie și se lasă la marinat (în frigider) timp de 24-48 de ore. Dacă ne grăbim putem reduce timpul la câteva ore.
Poftă bună și Crăciun fericit!