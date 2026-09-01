Reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai asociațiilor profesionale din industria apei participă, între 8 și 10 septembrie, la ExpoApa 2026, eveniment organizat de Asociația Română a Apei la ROMEXPO. Finanțarea investițiilor după 2027, digitalizarea, tehnologia și competențele necesare sectorului în următorul deceniu se află printre principalele teme ale conferințelor.

Reprezentanți ai unor organizații importante din industria apei din Europa se reunesc la București, în cadrul ExpoApa 2026. Printre invitați se numără Arthur Guichet, secretar general al Asociației Europene a Apei (EWA), și Katerina Schilling, secretar general al Asociației Internaționale a Companiilor de Apă din Bazinul Dunării (IAWD).

La eveniment sunt așteptați, de asemenea, reprezentanți ai asociațiilor de apă din Danemarca, Polonia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova.

Cum va arăta industria apei în 2035

Prima zi a evenimentului, marți, 8 septembrie, este dedicată perspectivelor de dezvoltare ale industriei apei. Dezbaterile vor porni de la rolul sectorului în economie și vor analiza modul în care acesta s-ar putea transforma până în 2035.

Digitalizarea, noile tehnologii și eficiența utilizării resurselor se numără printre subiectele abordate. Participanții vor discuta și despre competențele necesare pentru integrarea noilor soluții în infrastructurile de apă.

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Finanțarea investițiilor după 2027

Miercuri, 9 septembrie, discuțiile se vor concentra pe finanțarea investițiilor și pe experiența proiectelor realizate în actualul ciclu european de finanțare.

Una dintre temele centrale este perioada de după 2027, când mecanismele de finanțare europeană pentru sectorul apei ar putea suferi modificări. Conferințele vor analiza lecțiile rezultate din proiectele derulate până acum și modul în care acestea pot fi folosite la pregătirea viitoarelor investiții.

Tot miercuri este programat un workshop dedicat modelului danez de management al apei, organizat cu participarea Ambasadei Regatului Danemarcei în România și a specialiștilor danezi.

Ce competențe vor fi necesare în industria apei

Joi, 10 septembrie, atenția se va îndrepta către resursa umană și competențele de care sectorul va avea nevoie în următorii ani.

Cea de-a doua ediție a mesei rotunde #Skills4Water continuă tema discutată anul trecut la nivel european. Digitalizarea, automatizarea și noile tehnologii modifică atât infrastructura, cât și modul în care sunt administrate serviciile de apă, iar industria trebuie să se adapteze și din perspectiva forței de muncă.

Programul tehnic se va încheia cu o perspectivă europeană asupra dezvoltării sectorului. Reprezentanții asociațiilor profesionale din Polonia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova vor prezenta experiențe privind investițiile, finanțarea și transformările serviciilor de apă din regiune.

Peste 80 de expozanți

Conferințele tematice se vor desfășura în paralel cu expoziția tehnică din Pavilionul B2. Potrivit organizatorilor, 82 de expozanți din șapte țări vor prezenta tehnologii și soluții destinate industriei apei.

La ediția din acest an sunt așteptați peste 4.000 de participanți din România și din regiune.

Expoziția va fi deschisă până joi, 10 septembrie, la ora 16:00.

Evenimentul este organizat de Asociația Română a Apei (ARA), organizație profesională care reunește operatori de apă, experți tehnici, autorități și furnizori de soluții. ARA promovează managementul integrat și sustenabil al resurselor de apă, precum și schimbul de experiență și soluțiile pentru infrastructură, schimbările climatice și protecția mediului.

Informațiile despre ExpoApa 2026 și înregistrarea participanților sunt disponibile pe site-ul Asociației Române a Apei, în secțiunea dedicată evenimentului.