Dick Van Dyke continuă să facă mișcare la 100 de ani și spune că mersul la sală de trei ori pe săptămână l-a ajutat să evite durerile asociate înaintării în vârstă. Actorul din „Mary Poppins” a publicat recent pe Instagram un videoclip în care folosește o masă de inversie.

La 100 de ani, Dick Van Dyke nu renunță la activitatea fizică. Actorul și comediantul american a publicat vineri, 28 august, pe Instagram, un videoclip în care apare folosind o masă de inversie, un aparat care poziționează corpul într-un unghi cu capul mai jos decât picioarele.

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Merge la sală de trei ori pe săptămână

Van Dyke a vorbit în mai multe rânduri despre importanța mișcării pentru starea sa fizică. Într-un interviu acordat ABC News înainte de împlinirea vârstei de 100 de ani, în decembrie 2025, actorul a spus că merge la sală de trei ori pe săptămână.

„Cred că asta m-a salvat de durere. Este un sfat bun pentru oricine”, a declarat Van Dyke.

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Actorul spune că soția sa, Arlene Silver, în vârstă de 54 de ani, are de asemenea un rol important în menținerea unui stil de viață activ. El a descris-o drept o persoană foarte preocupată de sănătate.

„Îmi dă energie. Îmi dă umor și tot felul de sprijin”, a spus Van Dyke despre soția sa.

La 100 de ani, încă încearcă să danseze

Actorul recunoaște că vârsta vine cu dificultăți fizice. Van Dyke spune că îi lipsește libertatea de mișcare pe care o avea în trecut și că are probleme la unul dintre picioare.

„Îmi lipsește mișcarea. Am un picior care nu prea funcționează, nu știu din ce motiv. Și încă încerc să dansez”, a povestit el.

Cu toate acestea, actorul nu intenționează să renunțe la activitate. După ce a ajuns la 100 de ani, spune că își dorește să trăiască și mai mult.

„Cel mai amuzant lucru este că nu este suficient. 100 de ani nu sunt suficienți. Vrei să trăiești mai mult, iar eu intenționez să o fac”, a declarat Van Dyke.

„Nu cunosc alți oameni de 100 de ani”

Longevitatea i-a schimbat și perspectiva asupra personajelor pe care le-a interpretat de-a lungul carierei. Van Dyke a remarcat că, atunci când era mai tânăr, a jucat frecvent personaje în vârstă, pe care le prezenta adesea drept morocănoase și irascibile.

„Am jucat mult oameni în vârstă și întotdeauna i-am interpretat ca fiind furioși și morocănoși. Nu este chiar așa. Nu cunosc alți oameni de 100 de ani, dar pot vorbi despre mine”, a spus actorul.

Dick Van Dyke are în palmares șase premii Emmy, un premiu Tony și un Grammy, precum și numeroase distincții pentru întreaga sa carieră.