Toți afluenții Mureșului din județul Arad au secat, pe fondul lipsei precipitațiilor din ultimele luni. Debitul râului a scăzut puternic, ajungând, în medie, la aproximativ o treime din valorile normale pentru această perioadă, potrivit Administrației Bazinale de Apă Mureș, citată de Agerpres.

Datele înregistrate în ultimele 24 de ore la cele patru principale puncte de măsurare din județ, Săvârșin, Lipova, Arad și Nădlac, indică o scădere semnificativă a debitului.

La Săvârșin, Mureșul are un debit de 63,8 metri cubi pe secundă, față de o medie multianuală de 125 mc/s pentru această perioadă. Nivelul este, astfel, la aproximativ jumătate din valoarea normală.

Situația este mai gravă în aval. La Lipova, debitul este de 33,4 mc/s, reprezentând 26% din media multianuală. La Arad sunt înregistrați 39 mc/s, respectiv 29% din media perioadei, iar la Nădlac debitul ajunge la 42,8 mc/s, echivalentul a 32% din media multianuală.

Administrația Bazinală de Apă Mureș a precizat că scăderea debitului este vizibilă atât la cele patru stații principale, cât și la stațiile hidrometrice amplasate pe afluenții râului.

„În prezent, pe teritoriul județului Arad, toți afluenții râului Mureș sunt secați”, au transmis hidrologii.

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Seceta afectează puternic agricultura

Lipsa precipitațiilor a provocat deja pagube importante în agricultura județului Arad. Potrivit Direcției pentru Agricultură Arad, aproximativ 1.300 de fermieri au reclamat pierderi la culturile de toamnă, în special la grâu.

Suprafața afectată ajunge la 79.359 de hectare, iar pierderile estimate pentru aceste culturi sunt cuprinse între 30% și 70%.

Cel mai mic debit al Mureșului înregistrat vreodată în județul Arad a fost consemnat în ianuarie 1985, când râul a ajuns la 15,5 mc/s.

Situația actuală nu a atins acest minim istoric, însă valorile măsurate la principalele stații hidrometrice indică o reducere severă a resurselor de apă, în condițiile în care afluenții din județ au secat.