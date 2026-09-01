Festivalul Pizzei Napolitane revine, la Oradea / Pe 7 septembrie are loc finala competiției Pizza Cup România/ Participanții vor avea la dispoziție doar 5 minute pentru a pregăti o pizza

01 sept. 2026, Articole / Reportaje
Festivalul Pizzei Napolitane revine, la Oradea / Pe 7 septembrie are loc finala competiției Pizza Cup România/ Participanții vor avea la dispoziție doar 5 minute pentru a pregăti o pizza
Sursa foto: apnromania.ro
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Cuprins
  1. Pizza Cup România: cinci minute pentru o pizza
  2. Ce campioni mondiali vin la Oradea!
  3. Juriul va fi internațional

Festivalul Pizzei Napolitane, L’Arte della Pizza, revine între 4 și 7 septembrie, la Oradea, cu pizza preparată pe loc, muzică, invitați internaționali și demonstrații susținute de pizzaioli de top. Ultima zi va fi dedicată finalei Pizza Cup România, competiție rezervată profesioniștilor.

Timp de patru zile, centrul Oradei va mirosi a aluat copt, roșii, busuioc și pizza scoasă direct din cuptor. Cea de-a doua ediție a festivalului L’Arte della Pizza începe vineri, 4 septembrie, iar primele trei zile sunt dedicate publicului larg.

Organizatorii promit o experiență inspirată de atmosfera piețetelor italiene, cu pizza modelată și coaptă în fața vizitatorilor, concerte și DJ set-uri.

Serile vor fi completate de muzică și de o atmosferă relaxată, sub cerul liber, pe care organizatorii o descriu drept o întoarcere la conceptul italian de „dolce vita”.

Pizza Cup România: cinci minute pentru o pizza

Luni, 7 septembrie, va avea loc marea finală Pizza Cup România, o competiție dedicată exclusiv profesioniștilor.

Regula de bază este simplă, dar pune o presiune serioasă pe concurenți: fiecare participant are la dispoziție doar cinci minute pentru a pregăti o pizza.

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Competiția are trei categorii:Pizza Napoletană S.T.G., Pizza Clasică și Pizza Contemporană.

Jurații vor evalua preparatele pe baza unor criterii tehnice precise. La categoria Pizza Contemporană, de exemplu, aluatul trebuie să aibă 280 de grame, discul de pizza trebuie să măsoare între 30 și 32 de centimetri, iar cornicione, marginea specifică pizzei napolitane, trebuie să aibă între 3 și 4 centimetri și să fie aerat.

Publicul va putea urmări competiția din Piața Ferdinand și va fi încurajat să asiste la prepararea pizzei și să deguste produsele concurenților, potrivit ebihoreanul.ro

Ce campioni mondiali vin la Oradea!

Ediția din acest an îi aduce la Oradea pe câțiva dintre cei mai importanți pizzaioli din competițiile internaționale.

Printre invitați se află orădeanul Cristian Meleacă, câștigător în 2026 al categoriei Pizza & Vino la Campionatul Mondial al Pizzaiolilor, Trofeo Caputo, desfășurat la Napoli.

Un alt nume important este croatul Alen Radanović, campion mondial în 2024 la categoria Pizza di Stagione.

Din Italia va participa Pasquale Poerio, câștigător în 2024 la categoria Pizza Contemporanea, potrivit rezultatelor oficiale ale competiției APN.

La Oradea este așteptat și italianul Giuseppe Cardone, care are în palmares trei titluri mondiale: Pizza Clasică, în 2019, Pizza Gourmet, în 2021, și Pizza pe echipe, în 2022. Acesta a obținut și locul al doilea la categoria Pizza fără gluten la Campionatul Mondial APN din 2023.

Juriul va fi internațional

Nivelul competiției este susținut și de componența juriului, care va include reprezentanți internaționali ai Associazione Pizzaiuoli Napoletani.

Printre invitații anunțați se numără Gianluca Pirro, președintele APN, Igor Zagaiski, delegat al asociației, Eduardo Mainardi, proprietarul Mainardi Food Distribution, și Eugen Pocian, ambasador și instructor APN.

 

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