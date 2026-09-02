Gigantul german care concurează cu Lidl și Kaufland se uită la România. Șeful Globus Holding a venit la București și a discutat cu Guvernul

Grupul german Globus Holding, care operează rețele de hipermarketuri și magazine de bricolaj în Germania și Cehia, analizează posibilitatea unei investiții în România. Matthias Bruch, Managing Director al companiei, a venit deja la București și a avut discuții cu reprezentanți ai Guvernului despre oportunitățile de investiții din țara noastră, potrivit Profit.ro.

„Discuția a vizat explorarea unor posibile oportunități de investiție în România”, arată sursele citate de Profit.ro.

Globus Holding nu are în prezent magazine alimentare sau de bricolaj pe piața românească. Grupul operează însă zeci de hipermarketuri în Germania și Cehia și ar putea deveni un nou competitor important pentru marile rețele de retail deja prezente în România.

În piața românească este prezent grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, care ocupă primele două poziții în retailul autohton.

Globus, o companie cu aproape 200 de ani de istorie

Povestea Globus a început în 1828, când Franz Bruch (1801–1865) a deschis un magazin alimentar în Sankt Wendel, un oraș din nord-estul landului Saarland, Germania.

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În anii ’50, urmașii fondatorului, Walter și Franz Josef Bruch, au început restructurarea companiei și transformarea acesteia într-un magazin de tip cash & carry. În 1953, compania a deschis primul magazin alimentar cu autoservire la sediul central, sub denumirea „A. Backhaus KG”.

În 1966, Globus a deschis un magazin de mari dimensiuni în Einöd, considerat precursorul viitoarelor hipermarketuri Globus.

Expansiunea companiei a continuat în anii următori, iar după reunificarea Germaniei grupul și-a extins prezența și în partea de est a țării.

Pe piața din Cehia, Globus a deschis primul hipermarket în 1996, la Brno.

Câte magazine are Globus în prezent

În anul fiscal 2024/2025, Globus opera 61 de hipermarketuri în Germania și 16 în Republica Cehă.

În Cehia, grupul mai operează și patru unități de format mic, sub denumirea Globus Fresh.

Divizia de bricolaj Globus Baumarkt numără 90 de magazine, dintre care 88 în Germania și două în Luxemburg.

Grupul are aproximativ 34.000 de angajați, dintre care circa 28.000 lucrează în Germania.

În anul financiar 2024/2025, Globus Holding a încheiat cu vânzări de 8,81 miliarde de euro.

Globus a avut și o prezență în Rusia

Expansiunea internațională a companiei a inclus și Rusia. În 2006, Globus a deschis primul hipermarket pe această piață și a ajuns ulterior la 20 de magazine.

În contextul războiului din Ucraina, compania și-a cesionat complet participația directă la hipermarketurile rusești la 1 ianuarie 2025.

Afacerea din Rusia a fost transformată într-o companie independentă, în care acționarii Globus continuă să dețină o participație.

Matthias Bruch conduce Globus din 2020

Globus este în continuare o afacere cu puternice rădăcini familiale. Matthias Bruch a preluat conducerea Globus Holding de la tatăl său, Thomas Bruch, la 1 iulie 2020.

Deocamdată, discuțiile purtate la București indică o etapă de explorare a pieței românești. Nu a fost anunțată o decizie finală privind intrarea Globus în România și nici un calendar pentru deschiderea unor magazine.