David Beckham continuă să-și surprindă urmăritorii de pe rețelele sociale cu pasiunea sa pentru agricultură și viața la țară. Fostul căpitan al naționalei Angliei a postat un nou videoclip pe Instagram în care își prezintă mândru cele mai recente recolte din propria grădină, însă un anumit exponat i-a lăsat pe toți mască, inclusiv pe soția sa, Victoria Beckham. „Ce este asta, David?”, întreabă fosta cântăreață.

Leguma ciudată care a pus-o în dificultate pe Victoria

În videoclipul devenit rapid viral, David ține în mână o legumă cu o formă extrem de neobișnuită. Vizibil amuzată și nedumerită, Victoria nu s-a putut abține și l-a chestionat pe soțul ei: „Iată o nouă legumă. Ce este asta, David? N-am mai văzut niciodată una în forma asta!”

Spre surprinderea Victoriei, fostul fotbalist i-a dezvăluit că bizara legumă este, de fapt, un dovleac crescut chiar în grădina domeniului lor. Formele neobișnuite ale recoltei au stârnit hohote de râs, Victoria mărturisind că pur și simplu nu știe ce să mai spună în fața noilor „proiecte” agricole ale soțului ei.

De la star pe terenul de fotbal, la fermier pasionat

În ultimii ani, David Beckham a îmbrățișat un stil de viață sustenabil, împărtășind frecvent imagini și videoclipuri cu produsele sale organice cultivate acasă.

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David este cunoscut și pentru stupii săi de albine, producând propriul miere organică.

Viața familiei Beckham la țară

Fostul sportiv petrece tot mai mult timp în aer liber, transformându-și pasiunea pentru grădinărit într-un adevărat fenomen pe rețelele de socializare. Duo-ul Victoria și David Beckham continuă astfel să își amuze milioanele de fani din întreaga lume, combinând eleganța vieții de celebritate cu momente autentice și pline de umor din viața de familie.