Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj marchează 80 de ani de activitate. Eveniment aniversar pe 9 octombrie

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație (SCDVV) Blaj marchează, pe 9 octombrie 2026, 80 de ani de activitate neîntreruptă în inima Podgoriei Târnave. Evenimentul aniversar este organizat în parteneriat cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) și va reuni cercetători, reprezentanți ai mediului universitar, autorități locale și viticultori din zona Transilvaniei, transmite Agerpres.

Înființată în 1946, stațiunea a devenit, în cele opt decenii de activitate, un reper al cercetării viticole și oenologice din Transilvania.

La eveniment este anunțată participarea președintelui ASAS, prof. dr. Florin Stănică, alături de cercetători de renume național și internațional, reprezentanți ai mediului universitar, autorități locale și viticultori din zona Transilvaniei.

Opt decenii de cercetare și inovație în viticultură

Aniversarea are ca obiectiv evidențierea impactului celor opt decenii de progres științific, de la ameliorarea și crearea unor soiuri și genotipuri adaptate diferitelor condiții de cultură până la dezvoltarea tehnologiilor moderne de vinificație.

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Aceste cercetări și tehnologii contribuie la definirea personalității vinurilor produse în podgoriile Transilvaniei.

Evenimentul va fi și un omagiu adus personalităților care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea și afirmarea stațiunii de cercetare de la Blaj.

Dincolo de caracterul festiv, manifestarea are și obiective legate de viitorul sectorului vitivinicol. Agenda include prezentarea principalelor realizări științifice și tehnologice ale stațiunii, consolidarea legăturilor dintre cercetare, mediul universitar, autorități și fermierii din sectorul vitivinicol, precum și promovarea patrimoniului viticol local.

Dezbatere despre viitorul viticulturii sustenabile

Sărbătoarea de la SCDVV Blaj va constitui și o platformă de dezbatere asupra viitorului viticulturii sustenabile și digitalizate, în contextul provocărilor generate de schimbările climatice.

Participanții vor avea, de asemenea, ocazia să descopere și să deguste vinurile reprezentative realizate în cadrul stațiunii, prezentate ca expresie a tradiției, cercetării și valorii viticole a Podgoriei Târnavelor.