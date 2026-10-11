Înființată în 2015, ferma bio&co din satul Ciocănari, în apropiere de Periș, produce legume certificate ecologic și oferă locuri de muncă persoanelor din comunitățile vulnerabile.

Pentru Andreea Despa, inginer horticol în cadrul fermei, munca înseamnă mai mult decât cultivarea legumelor. Este o modalitate de a le oferi oamenilor șansa de a-și construi un viitor mai bun, a spus aceasta, invitată fiind, la podcastul ”Agricultura în schimbare”.

Andreea Despa: „Este dificil, dar este și foarte frumos”

Andreea Despa recunoaște că activitatea de zi cu zi de la fermă vine atât cu provocări, cât și cu satisfacții pe măsură. Munca alături de oamenii care lucrează pământul este una dintre cele mai importante părți ale proiectului. Iar contribuția lor este esențială pentru existența fermei. „Noi, la fermă, lucrăm direct cu astfel de persoane vulnerabile. Este și dificil, dar este și foarte frumos, pentru că ne luptăm pentru ei”, povestește Andreea Despa.

Este ceva minunat să știi că la locul tău de muncă, pe lângă faptul că eu, personal, merg cu drag la muncă în fiecare zi, pentru că fac ceea ce-mi place, sunt înconjurată de natură, de legume, oamenii aceștia care lucrează pământul, alături de echipa noastră, sunt cei care contează foarte mult”, explică inginerul horticol.

Andreea spune că oamenii sunt în centrul întregului proiect, iar fără implicarea lor, activitatea fermei nu ar fi fost posibilă „Ferma bio&co n-ar fi putut să existe fără acești oameni și nici Asociația Ateliere Fără Frontiere, pentru că până la urmă, ei sunt în centru”, spune aceasta.

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O fermă înființată pentru comunitatea locală

Satul Ciocănari, situat în apropiere de Periș, a fost ales pentru dezvoltarea proiectului, tocmai pentru că aici exista o nevoie de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

„Totul a pornit de la ideea că trebuie să găsim un loc în care să înființăm o întreprindere pentru oamenii din comunitatea locală. În satul Ciocănari s-a identificat această nevoie. Oamenii de acolo, mare parte dintre ei, sunt din categoria vulnerabilă”, explică Andreea Despa.

Legume certificate ecologic, cultivate în solarii și în câmp

Dincolo de misiunea socială, bio&co este o fermă care pune accentul pe producția agricolă ecologică. Aici sunt cultivate legume de sezon, atât în solarii neîncălzite, cât și în câmp, în funcție de condițiile meteorologice și de specificul culturilor.

„Este o fermă care produce legume certificate ecologic. Producem doar legume de sezon, în solarii neîncălzite, dar și în câmp”, precizează inginerul horticol.

Solariile permit desfășurarea activității de producție pe parcursul întregului an, în timp ce culturile din câmp sunt adaptate sezoanelor de primăvară, vară și toamnă.

„În solarii producem pe toată perioada anului, în câmp producem toamna, primăvara și vara”, a explicat Andreea Despa, în cadrul podcastului ”Agricultura în schimbare”.

Modelul de producție îmbină astfel respectarea sezonalității legumelor cu metodele de cultivare specifice agriculturii ecologice.

O echipă de 6 oameni cultivă 5 hectare

Activitatea fermei se bazează pe colaborarea dintre oamenii care lucrează efectiv pământul și personalul specializat care coordonează producția. Echipa este formată din patru lucrători agricoli, Andreea Despa, în calitate de inginer horticol, și un coleg, care ocupă funcția de șef de echipă.

În condițiile în care agricultura se confruntă cu o mare lipsă a forței de muncă, ferma bio&co și-a găsit propria soluție: a angajat persoane defavorizate, cărora le-a oferit siguranța financiară a unui loc de muncă, dar și un exemplu bun de integrare socială.