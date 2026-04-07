De la „părădăici” la petunii: cum au ajuns florile să înlocuiască roșiile în solariile din Curtici. Un nou festival marchează schimbarea

07 apr. 2026, Articole / Reportaje
Tot mai mulți cultivatori din zona Curtici renunță la tradiționalele tomate și aleg să cultive flori, schimbând treptat profilul economic al regiunii. Pentru a marca această transformare, autoritățile locale lansează, în premieră, un festival dedicat noii identități agricole, care va avea loc în perioada 24–25 aprilie, transmite Agerpres.

În Curtici și în localitățile din apropiere, „părădăicile” – așa cum sunt numite roșiile în zonă – au fost, timp de decenii, un simbol local. În ultimii ani însă, tot mai mulți cultivatori s-au reprofilat și au început să-și umple solariile și serele cu flori, în locul culturilor de legume.

Primarul orașului, Bogdan Ban, a declarat marți, pentru AGERPRES, că numărul cultivatorilor de flori a crescut semnificativ, iar autoritățile locale își propun să-i susțină prin promovarea activității lor.

„Dacă la Macea există un festival al părădăicilor, am considerat că ar fi potrivit să facem la Curtici un festival al florilor, pentru că în ultimii zece ani au apărut multe afaceri în domeniu. Cultivatorii de tomate au întâmpinat greutăţi de-a lungul anilor, de la costuri mari la concurenţa produselor din import, aşa că unii au decis să se reprofileze. Astăzi avem zeci de cultivatori de flori, iar ei merită să fie sprijiniţi şi promovaţi”, a spus edilul.

- articolul continuă mai jos -

Edilul a precizat că noul festival, pe care autoritățile speră să îl transforme într-o tradiție anuală, este organizat în parteneriat cu mai multe primării din zonă, prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Văilor Crișurilor”.

Festivalul „Bloom Fest” va avea loc în perioada 24–25 aprilie, în centrul orașului Curtici, în vecinătatea Liceului „Ion Creangă”, și este așteptat să atragă vizitatori din întreg județul Arad.

Potrivit organizatorilor, evenimentul „este dedicat culorilor și parfumurilor delicate”. Pe lângă expoziția de flori, vizitatorii vor putea cumpăra produse locale, iar pentru copii vor fi organizate spectacole și activități interactive.

În cea de-a doua zi a festivalului este programat și un concert de muzică folk.

„Dorim să oferim o experienţă senzorială unică şi să sprijinim producătorii locali, oferindu-le platforma ideală pentru a-şi prezenta munca şi pasiunea. Vrem ca Festivalul Florilor de la Curtici să devină un magnet pentru iubitorii de frumos şi o adevărată expoziţie de culoare”, au transmis organizatorii pe reţelele sociale.

Cultivarea tomatelor la Curtici are o istorie de aproximativ un secol și jumătate. În anii ’80, localitatea a devenit un centru important de producție și export, iar în anii ’90 și 2000 sute de localnici și-au amenajat solarii sau sere în propriile gospodării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

