Dezechilibrele hormonale nu apar peste noapte și nu au o singură cauză. Alimentația, somnul, stresul, mediul și obiceiurile zilnice se influențează reciproc, iar efectele se văd în timp. Aceasta este una dintre ideile centrale ale discuției dintre medicul endocrinolog Vlad Rădulescu și nutriționistul Tania Fântână, în podcastul „Fântâna de sănătate”, realizat de G4Food.

Micul dejun și controlul cortizolului

Unul dintre primele momente-cheie ale zilei este dimineața. Nivelul de cortizol este în mod natural crescut după trezire, iar ceea ce mâncăm în prima oră poate influența echilibrul hormonal.

Medicul atrage atenția că săritul peste micul dejun sau alegerea unor variante dezechilibrate, cum ar fi un croissant cu cafea, pot menține cortizolul ridicat mai mult decât ar fi normal.

„Un mic dejun sănătos în primele 30-60 de minute de la trezire poate ajuta la reglarea cortizolului”, explică Vlad Rădulescu.

Acesta ar trebui să includă proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși, pentru a evita fluctuațiile glicemice.

Cafeaua băută pe stomacul gol poate accentua acest dezechilibru, mai ales dacă devine un obicei zilnic.

„Mănânc sănătos, dar mă îngraș”: Unde apare greșeala

Una dintre confuziile frecvente este echivalarea alimentelor „sănătoase” cu alimentele potrivite în orice cantitate.

„Sunt o groază de alimente sănătoase care au un aport caloric foarte mare. Nu e vorba doar de calitate, ci și de cantitate”, subliniază medicul.

De asemenea, oamenii tind să supraestimeze câtă mișcare fac și să subestimeze cât mănâncă. Un instrument util rămâne jurnalul alimentar, completat înainte de a consuma alimentele, nu după.

Dieta vestică și efectele rapide asupra organismului

Alimentele ultra-procesate și ritmul rapid al meselor sunt asociate cu dezechilibre hormonale chiar și pe termen scurt.

Un studiu recent citat în discuție arată că, după doar trei săptămâni de consum predominant de alimente ultra-procesate, apar modificări hormonale și semne de inflamație, chiar dacă greutatea corporală rămâne stabilă.

Fast-food-ul, produsele de patiserie, mesele reîncălzite frecvent sau dulciurile din comerț sunt exemple clasice.

Alternativa propusă: o alimentație inspirată din dieta mediteraneană, cu alimente proaspete, grăsimi sănătoase și mese consumate fără grabă.

Rezistența la insulină începe devreme

Rezistența la insulină nu apare brusc la 50 de ani, ci se dezvoltă în timp, adesea începând din jurul vârstei de 30-35 de ani.

„Rezistența la insulină precede diabetul de tip 2. Ignorată la 30-35 de ani, poate duce la diabet la 50”, explică Vlad Rădulescu.

Factorii principali sunt alimentația excesivă, sedentarismul și creșterea în greutate, în special a grăsimii abdominale. Chiar dacă nu există simptome evidente, modificările pot fi deja prezente.

Dezechilibrele vin și din mediu

Disruptorii endocrini (substanțe chimice din plastic, cosmetice, pesticide sau chiar haine sintetice) pot influența sistemul hormonal.

Expunerea începe încă din viața intrauterină, iar efectele pot include probleme de fertilitate, pubertate precoce sau tulburări metabolice.

Exemple concrete:

încălzirea alimentelor în recipiente din plastic

consumul de apă din sticle expuse la căldură

utilizarea frecventă a produselor cosmetice cu parabeni

hainele din materiale sintetice tratate chimic

Somnul, piesa ignorată

Somnul are un rol direct în reglarea hormonală. Mai puțin de 6 ore pe noapte afectează secreția de hormoni, inclusiv hormonul de creștere și cortizolul.

„Un ciclu de somn durează aproximativ 90 de minute. În 4 ore, corpul nu are timp să parcurgă toate etapele necesare”, explică medicul.

Expunerea la ecrane seara întârzie secreția de melatonină, iar combinația dintre oboseală și stimulare digitală duce la un somn fragmentat.

Slăbitul nu e suficient. Menținerea este cheia

Mulți pacienți reușesc să slăbească, dar revin rapid la greutatea inițială. Problema nu este dieta în sine, ci revenirea la obiceiurile vechi.

„Perioada de menținere este cea mai grea. Nu slăbitul în sine”, spune Vlad Rădulescu.

Abordarea recomandată nu este una restrictivă, ci bazată pe echilibru și sustenabilitate, inclusiv regula 80-20: consecvență în majoritatea timpului, flexibilitate ocazională.

Suplimentele nu rezolvă problema

O greșeală frecventă este înlocuirea schimbărilor reale de stil de viață cu suplimente.

„Oamenii cred că dacă iau adaptogeni sau magneziu, totul se rezolvă. Dar ignoră alimentația, somnul și mișcarea”, explică medicul.

Dezechilibrele hormonale nu pot fi compensate cu pastile dacă baza – stilul de viață – rămâne neschimbată.

Ce funcționează, de fapt

Recomandările sunt simple, dar cer consecvență:

mese regulate, cu proteine și alimente cât mai puțin procesate

mișcare zilnică, nu neapărat sport organizat

somn de 7-8 ore pe noapte

reducerea expunerii la produse chimice inutile

atenție la etichete și la combinațiile alimentare

„Nu există scurtături. Dar dacă ne acordăm timp și ne înțelegem propriul corp, multe dezechilibre pot fi prevenite”, concluzionează Vlad Rădulescu.