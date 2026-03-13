VIDEO | Perioada cu modificări hormonale le face pe femei vulnerabile în fața problemelor de nutriție / Psiholog Raluca Chișcu: „Nu e un moment în care să-ți reconstruiești identitatea, adică de a ne găsi o nouă identitate în acest corp care va îmbătrâni. Și sigur că ai nevoie să și înveți cum să faci fața acestui proces”

13 mart. 2026, Fântâna de sănătate
Pentru femei, perioada perimenopauzei și menopauzei vine cu tulburări hormonale, uneori destul de ample. Schimbările care au loc în organism pot afecta psihicul femeii, astfel încât să reurcă la diferite metode a a întârzia procesul de îmbătrânire. Psihologul Raluca Chișcu, psihoterapeut specializat în tulburările alimentare, a fost invitată în emisiunea Fântâna de sănătate, susținută la G4Food de nutriționista Tania Fântână unde a explicat cât de dificilă poate fi această perioadă pentru femei, în special în legătură cu tulburările alimentare și presiunea socială de a ne păstra corpul tânăr cât mai mult posibil. Desigur, asta duce inevitabil la tulburări alimentare.

„Când vorbim de vârstă mijlocie, vorbim la femei de perioada de perimenopauză și menopauză, când știm că apar aceste fluctuații hormonale cu scădere a estrogenului. Și din puținele studii pe care le avem – pentru că, repet, tulburările de alimentație nu au fost suficient studiate încă la vârstă mijlocie – avem destule dovezi care ne arată că perioada aceasta, din cauza modificărilor hormonale, reprezintă o fereastră de vulnerabilitate asemănătoare cu cea din perioada pubertății și a adolescenței”, a explicat ea.

„Dar trebuie echilibru. Nu e un moment în care să-ți reconstruiești identitatea. Adică e presiunea asta care vine din interiorul nostru, de a ne găsi cumva o nouă identitate în acest corp care va îmbătrâni. Și sigur că ai nevoie să înveți cum să faci fața acestui proces. Și când nu știi și ești destul de debusolat, tendința de a-ți controla corpul ca să arate mai tânăr și să nu trebuiască să te gândești cu ce te confrunți în realitate poate să fie destul”, a mai arătat ea.

Comparația, un alt dușman

Ea a mai vorbit și despre modelele pe care le avem și cum ne pot tulbura, acestea, imaginea de sine și chiar stima de sine, mai ales la vârsta mijlocie, când începe perioada de dezechilibre hormonale la femei.

„Vorbeam despre reclama recentă la, mă rog, un parfum în care apare Madona, care se apropie, cred, de 70 de ani și care arată ca la 35. Sigur, presupunem cu toții că e vorba de chirurgie estetică, dar acum avem aceste modele pe care nu le aveam înainte înainte. (…) Și avem multe exemple cu care avem tendința să ne comparăm, deși sunt sigură că viețile noastre nu sunt deloc asemănătoare cu viața Madonei. Doar că te uiți și te întrebi: eu de ce nu pot sau de ce n-aș încerca și eu, de ce n-aș fi și eu așa? Și atunci presiunea e destul de mare să ții pasul cu aceste tendințe de a rămâne într-un corp tânăr. Corpul suplu este de obicei asociat cu tinerețea”, a mai arătat ea.

