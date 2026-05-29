Cea de-a șasea ediție a programului F&B Innovation Camp a reunit la Poiana Brașov antreprenori, specialiști din retail, tehnologie și ospitalitate, într-un eveniment dedicat transformărilor din industria food service. Programul, organizat de Hospitality Culture Institute și coordonat de Florin Maxim, a avut ca temă centrală inovația și integrarea noilor soluții în business-urile din HoReCa.

Florin Maxim spune că ediția din acest an a fost construită în jurul ideii de viitor și al modului în care companiile se adaptează la schimbările economice și tehnologice.

„Innovation Camp-ul pune foarte mult accent pe viitor. În cele trei zile facem un parcurs de la unde venim, unde suntem și încotro ne îndreptăm”, a explicat acesta.

„Operatorii nu mai au cum să ignore partea operațională”

Potrivit lui Florin Maxim, industria food service traversează o perioadă în care controlul costurilor și eficiența operațională devin prioritare.

„Pentru industria de food service reprezintă un moment de atenție, un moment de ușoară alertă”, a declarat coordonatorul programului. El a subliniat că antreprenorii trebuie să fie mult mai atenți la achiziții, marketing și pierderi operaționale.

Acesta atrage atenția că multe restaurante funcționează în continuare cu trafic bun, dar cu marje tot mai mici.

„Poate că avem restaurantul plin, poate că se face mâncare în continuare, însă se face cu o profitabilitate extrem de scăzută”, a spus Florin Maxim.

Digitalizarea, dorită de industrie, dar greu de implementat

În ceea ce privește digitalizarea, Florin Maxim consideră că există interes din partea operatorilor, însă implementarea concretă rămâne dificilă.

„Digitalizarea pleacă prima dată cu un proces de digitizare, adică trecerea din analog în digital a datelor, iar asta înseamnă un efort pe care operatorul trebuie să-l facă”, a explicat el.

În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe start-up-uri și soluții tehnologice dedicate industriei ospitalității, însă una dintre provocările majore rămâne adoptarea lor în business-urile existente.

Retailul, tech-ul și gastronomia trebuie să lucreze împreună

Florin Maxim consideră că viitorul industriei merge către hiperpersonalizare, iar acest lucru nu poate fi realizat fără colaborare între toți actorii din lanț.

„Toți acești actori și membri ai acestui lanț trebuie să fie la aceeași masă ca să putem să vorbim de un business și nu doar de o anumită felie”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, producătorii, distribuitorii, operatorii și companiile tech trebuie să colaboreze pentru a putea livra produse și servicii personalizate consumatorilor.

Start-up-urile, conectate direct cu piața

Coordonatorul F&B Innovation Camp spune că unul dintre rolurile programului este să îi aducă pe fondatorii de start-up-uri față în față cu industria reală și cu potențialii clienți.

„Încercăm aici să-i punem în legătură cu piața și cu industria reală și să stea față în față efectiv cu cel care utilizează soluția lor”, a explicat Florin Maxim.

El consideră că astfel de programe sunt importante inclusiv pentru antreprenorii cu experiență, care vor să testeze idei noi sau să își redefinească direcția de business.

„În detalii sunt banii lor”

La finalul evenimentului, Florin Maxim a transmis un mesaj antreprenorilor din HoReCa: să fie mai atenți la costurile aparent mici și la pierderile ignorate până acum.

„Atenție la detalii. În detalii este ascunsă exact marja asta pe care ei în această perioadă o pierd”, a declarat acesta.

El le recomandă operatorilor să analizeze atent costurile materiilor prime și pierderile din bucătărie.