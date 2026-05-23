Era în anul IV la medicină în România când s-a îndrăgostit de Barcelona. Așa că și-a continuat studiile în Orașul Condal și a ajuns să practice medicina estetică în Spania. Mihaela Ciorba este proprietara unei clinici de tratamente estetice în Montgat, în vecinătatea Barcelonei, iar pe lângă tratamentele specifice profesiei sale, le acordă pacienților și o atenție personalizată, cu sfaturi pentru o dietă și un stil de viață sănătos.

„În general, privim pacientul ca pe un ansamblu și facem puțină medicină integrativă. Pe lângă tratamentele faciale, cele mai solicitate sunt tratamentele cu toxină botulinică, cu acid hialuronic, skin booster sau tratamente de biostimulare a pielii. Apoi, facem tratamente capilare, tratamente pentru îngrijirea pielii în anumite probleme, cum ar fi acneea, dermatita, tratamente pentru pierderea în greutate, nutriție. Tratamentele pe care le facem în clinică sunt tratamente care îmbunătățesc pielea, dar nu sunt suficiente pentru că este foarte important deoarece pielea reflectă ceea ce este în interior. Și este foarte importantă alimentația în acest sens pentru că ne ajută să corectăm anumite deficiențe nutriționale, facem un diagnostic în probleme, dezechilibre hormonale, dacă există inflamație. Privim pacientul ca pe un ansamblu și nu sunt suficiente doar tratamentele pe care le facem. Este foarte important ca tratamentele să fie durabile, să se mențină în timp. Este important să fie susținute din interior”.