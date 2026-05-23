VIDEO O româncă are lângă Barcelona o clinică de medicină estetică/ Mihaela Ciorba: Privim pacientul ca pe un ansamblu. Alimentația e foarte importantă

23 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Era în anul IV la medicină în România când s-a îndrăgostit de Barcelona. Așa că și-a continuat studiile în Orașul Condal și a ajuns să practice medicina estetică în Spania. Mihaela Ciorba este proprietara unei clinici de tratamente estetice în Montgat, în vecinătatea Barcelonei, iar pe lângă tratamentele specifice profesiei sale, le acordă pacienților și o atenție personalizată, cu sfaturi pentru o dietă și un stil de viață sănătos.

„În general, privim pacientul ca pe un ansamblu și facem puțină medicină integrativă. Pe lângă tratamentele faciale, cele mai solicitate sunt tratamentele cu toxină botulinică, cu acid hialuronic, skin booster sau tratamente de biostimulare a pielii. Apoi, facem tratamente capilare, tratamente pentru îngrijirea pielii în anumite probleme, cum ar fi acneea, dermatita, tratamente pentru pierderea în greutate, nutriție. Tratamentele pe care le facem în clinică sunt tratamente care îmbunătățesc pielea, dar nu sunt suficiente pentru că este foarte important deoarece pielea reflectă ceea ce este în interior. Și este foarte importantă alimentația în acest sens pentru că ne ajută să corectăm anumite deficiențe nutriționale, facem un diagnostic în probleme, dezechilibre hormonale, dacă există inflamație. Privim pacientul ca pe un ansamblu și nu sunt suficiente doar tratamentele pe care le facem. Este foarte important ca tratamentele să fie durabile, să se mențină în timp. Este important să fie susținute din interior”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
23 mai
Curățenie în raftul cu condimente / Ce trebuie aruncat, ce poate fi salvat și cum îți recapeți aromele pierdute
Curățenie în raftul cu condimente / Ce trebuie aruncat, ce poate fi salvat și cum îți recapeți aromele pierdute
Articole / Reportaje
23 mai
Grătarele trimit tot mai mulți oameni la spital / Numărul accidentelor grave s-a dublat în ultimul deceniu, iar arsurile și exploziile provocate de flăcări cresc numărul accidentelor
Grătarele trimit tot mai mulți oameni la spital / Numărul accidentelor grave s-a dublat în ultimul deceniu, iar arsurile și exploziile provocate de flăcări cresc numărul accidentelor
Articole / Reportaje
23 mai
Controale ANPC în toată țara: amenzi de peste 5 milioane de lei după descoperirea unor nereguli grave / Produse expirate, carne neconformă și etichete incomplete
Controale ANPC în toată țara: amenzi de peste 5 milioane de lei după descoperirea unor nereguli grave / Produse expirate, carne neconformă și etichete incomplete
Articole / Reportaje
23 mai
VIDEO | Surströmming, peștele suedez care împarte internetul în două: „cea mai împuțită delicatesă din lume” sau un preparat cult?
VIDEO | Surströmming, peștele suedez care împarte internetul în două: „cea mai împuțită delicatesă din lume” sau un preparat cult?
Articole / Reportaje
22 mai
British School of Bucharest: Cinci elevi spitalizați, după ce ANSVSA a găsit alimente expirate din 2025 și a închis cantina
British School of Bucharest: Cinci elevi spitalizați, după ce ANSVSA a găsit alimente expirate din 2025 și a închis cantina