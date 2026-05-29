Ajută sau nu cafeaua în steatoza hepatică? Explicația medicului Mirel Mogoș: „Da, pentru că acționează direct asupra rezistenței la insulină”

29 mai 2026, Articole / Reportaje
Colaj foto: G4Food
Circulă multe legende despre cafea, dar studiile care demonstrează efectul hepatoprotector al acesteia – scăderea transaminazelor, încetinirea fibrozei – sunt realizate pe consumul de cafea neagră, fără zahăr, de preferat cafea filtrate, a explicat, pentru G4Food, dr. Mirel Andrei Modoș, medic specialist medicină de familie, la Valcrimedical. Altfel, potrivit acestuia, totul rămâne la nivel de legendă, deci bem cafeaua fără a aduce vreo ameliorare în cazul steatozei hepatice, dacă îi adăugăm zahăr.

De ce doar „cafea neagră, fără zahăr”?

“Toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că pentru a aduce beneficii ficatului nostru, trebuie să bem doar „cafea neagră, fără zahăr”. Fructoza din zahăr/siropuri este principalul inamic al ficatului gras, deci o cafea dulce anulează complet efectul benefic al acestei licori negre și aromate”, explică dr. Mogoș.

De ce previne cafeaua ciroza?

​Probabil că multe persoane se întreabă cam prin ce mecanism poate cafeaua să prevină ciroza. “Cafeina este un antagonist al receptorilor de adenozină. În ficat, adenozina activează celulele stelate hepatice, care sunt „muncitorii” ce produc colagenul și cicatricele (fibroza). Cafeina blochează acești receptori, adormind celulele stelate și oprind astfel fibrozarea ficatului”, afirmă dr. Mirel Mogoș.

De ce nu e bună cafea nefiltrată, dacă ai ficat gras?

Ei bine, aici apare problema diterpenelor. Ce sunt ele? Niște lipide din uleiul de cafea, iar cele mai cunoscute se numesc Cafestol și Kahweol. “Aici este o capcană clinică uriașă. Pacienții cu ficat gras au, adesea, colesterolul mărit (dislipidemie), iar diterpenele din cafea cresc și ele colesterolul LDL, numit și colesterol rău. Diterpenele rămân în cafeaua nefiltrată (espresso, la ibric, french press). Ele sunt reținute de filtrul de hârtie. Deci, pentru un pacient cu ficat gras și dislipidemie, cafeaua la filtru (V60, filtru clasic) este, din punct de vedere medical, superioară, ca beneficii, celei la ibric sau espresso”, spune medicul.

De ce să nu bem cafea cu zahăr sau alți aditivi de gust?

Sigur că multe persoane sunt atrase de varietatea de cafele și gusturi, dar asta înseamnă fie că o beau cu zahăr, fie cu diverși aditivi. Potrivit doctorului Moșog, în astfel de situații, “orice efect antioxidant sau antifibrotic al cafeinei este, pur și simplu, strivit de avalanșa de insulină și de grăsimea pe care ficatul este forțat să o producă din cauza zahărului. Persoana crede că își ajută ficatul bând „cafea”, dar de fapt toarnă gaz pe focul steatozei hepatice”.

Statisticile arată că peste 70-80% dintre consumatorii de cafea folosesc zahăr sau miere, sau siropuri de fructoză. Puțini aleg să bea cafeaua “goală”, neagră și amară.

Un acid din cafea îmbunătățește rezistența la insulină

“În general, se spune despre cafea că „îmbunătățește metabolismul grăsimilor”, ceea ce este prea vag. Acidul clorogenic din cafea îmbunătățește direct sensibilitatea la insulină. Și este știut faptul că steatoza hepatică este, în esență, o manifestare a rezistenței la insulină. Deci cafeaua acționează direct asupra rezistenței la insulină”, explică medicul.

Idee inovatoare sau cruzime față de animale? Scandal în Austria după ce un fermier și-a îmbrăcat oile în „armuri” anti-lup
Peste 1.300 de vinuri din 20 de țări intră în competiție la VINARIUM 2026 / Este cel mai mare concurs internațional de vinuri din Europa de Est și are loc la Ploiești
Franța va subvenționa tratamentele împotriva obezității. Statul va deconta parțial medicamentele Wegovy și Mounjaro și estimează costuri de 100 milioane euro anual
„Obiecte din Patrimoniul Corecțional”, expoziția care vorbește despre violența transmisă din generație în generație/ Exponatele sunt sugestive: de la lingura de lemn, mătura de nuiele, rigla, bătătorul de covoare și până la cojile de nuci!
Cererea pentru soiurile de lucernă de la Fundulea depășește producția de sămânță, spun cercetătorii
Emil Dumitru (secretar de stat în Ministerul Agriculturii), mesaj realist pentru fermieri: Trebuie să ne bazăm pe propriile eforturi!
