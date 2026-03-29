VIDEO | Ce emoții stau la baza mâncatului emoțional la copii / Raluca Maria Popa, nutriționist: „Este normal să avem această pornire de a oferi alimente pentru alinare. Important este când facem asta și în ce măsură”

29 mart. 2026, Fântâna de sănătate
FOTO: Colaj G4Food

Spre deosebire de adulți, copiii mici nu pot spune atunci când sunt frustrați sau când sunt copleșiți de emoții. Ei doar reacționează, fără să înțeleagă de ce. Raluca Maria Popa, nutriționist și dietetician, a explicat în emisiunea Fântâna de sănătate realizată la G4Food de nutriționista Tania Fântână, ce emoții stau la baza mâncatului emoțional la copii, în general. „La copii de cele mai multe ori observăm supărarea, frustrarea sau plictiseala, chiar de foarte multe ori. Ronțăitul acesta din plictiseală este un tipar pe care îl observăm de la zi la zi. Nu este ceva ce apare dintr-o dată. Nu ne ia prin surprindere și e ușor diferit, tocmai pentru că ei nu exprimă aceste lucruri. Nu spun: mănânc pentru că sunt plictisit; mănânc pentru că sunt supărat că mă gândesc la…”, a arătat nutriționista.

Impulsul părinților, dăunător

Realizatoarea emisiunii a completat că a încerca să liniștești un copil mic oferindu-i ceva dulce este oarecum firesc, însă doar în anumite condiții. „Copilul va învăța comportamentul ăsta. De multe ori copiii nici nu cer ceva. Și atunci noi, părinții sau bunicii, persoanele din jurul copilului încearcă să prevină un tantrum, oferindu-i ceva dulce, ca să nu lăsăm acel copil să aibă descărcarea emoțională, ceea ce nu e bine”, a spus ea.

Raluca Maria Popa a adăugat că acest comportament al părintelui poate încuraja mâncatul emoțional la copii. „Așa suntem noi formați să alinăm prin mâncare. Dacă ne gândim, chiar în perioada în primele zile de viață. Alăptarea nu este doar un proces prin care oferim nutrienții necesari copilului, ci este și legătura emoțională între mamă și copil. Și atunci este normal să avem această pornire de a oferi alimente pentru alinare. Important este când facem asta și în ce măsură facem asta”, a mai arătat ea.

