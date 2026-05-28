Video/ Agricultura în schimbare/ Agricultura pe credit/ Liviu Dobre, CEO Agricover: ”Am acordat fermierilor credite de 1 milion de euro/Sfatul lui catre fermieri:  ”Atenție mare la la investiții, atenție mare la controlul costurilor. Poți avea producții record și totuși, să nu îți poți plăti creditele”

Liviu Dobre, CEO Agricover Holding, a vorbit despre provocările majore din agricultură, relația fermierilor cu finanțarea și schimbările de mentalitate necesare pentru ca fermele să rămână sustenabile, în cadrul emisiunii „Agricultura în schimbare”, o producție G4Food, moderată de Aura Alexa Ioan.

Sfatul lui Liviu Dobre pentru fermieri a fost categoric: cumpătare și fără investiții inutile:

”99% din fermele din România sunt business-uri de familie. Eu i-aș sfătui (n.red: pe fermieri) să fie cumpătați și disciplinați. Poate că nu este cel mai bun moment să faci investiții în utilaje mai moderne, în activități conexe. Atenție mare la la investiții, atenție mare la controlul costurilor”, a avertizat acesta.

Potrivit lui Liviu Dobre, Agricover a încheiat anul 2025 cu rezultate solide pe toate liniile de business, într-un context în care agricultura a traversat o perioadă complicată.

„Am avut rezultate foarte bune anul trecut. Toate liniile de business au înregistrat creșteri și am livrat profit acționarilor. Dar cel mai important este că am fost aproape de fermieri și le-am oferit sprijin într-o perioadă stresantă pentru agricultură”, a declarat CEO-ul Agricover Holding.

Liviu Dobre: ” Seceta a mușcat bine din financiarul fermierilor”

La începutul lui 2026, Agricover gestionează finanțări de peste 5 miliarde de lei acordate fermierilor, echivalentul a aproximativ un miliard de euro:

”România a trecut prin doi-3 ani destul de grei, în care seceta a mușcat bine din financiarul fermierilor. Fermierii trag niște datorii din urmă și este clar că oricât de bun ar fi anul acesta sau anul viitor, într-un singur an nu poți să să rezolvi totul și atunci încercăm să să le să le oferim soluții de finanțare pe cinci, pe 10 ani, dacă este nevoie.

Portofoliul nostru de credite la Agricover Credit a depășit 4,3 miliarde de lei și, dacă mai adaug și creditul comercial din Agricover Distribuție, astăzi, în timp ce vorbim, Agricover are în piață peste 5 miliarde de lei. Vorbim de 1.000.000.000 euro credite acordate fermierilor”, a dezvăluit Ceo-ul Agricover, la ”Agricultura în schimbare”.

Schimbările climatice, cea mai mare provocare pentru agricultură

Întrebat care este cea mai mare problemă a agriculturii actuale, clima, capitalul sau lipsa forței de muncă, Liviu Dobre a explicat că toate cele trei sunt interconectate, însă schimbările climatice au devenit cel mai vizibil factor de risc.

„Perioadele de secetă sunt din ce în ce mai frecvente, iar valurile de căldură excesivă afectează culturile. Clima este elementul care impactează direct fermierii”, a afirmat acesta.

În paralel, agricultura europeană și cea românească se confruntă și cu o problemă de generații. Populația activă din agricultură îmbătrânește, iar schimbul generațional devine o necesitate urgentă pentru sector.

Pe fondul acestor provocări, capitalul și lichiditatea devin critice. Adaptarea la schimbările climatice presupune investiții în tehnologii noi, semințe rezistente la secetă, sisteme moderne și soluții agronomice eficiente.

„În agricultură ai o singură încasare: la recoltare!”

Liviu Dobre susține că agricultura a funcționat și va continua să funcționeze pe bază de credit, iar acest model este firesc într-un sector cu cicluri lungi de producție.

„În agricultură investești din toamnă, motorină, semințe, îngrășăminte, tratamente, și ai o singură încasare: la recoltare. Creditul este ceva natural”, a explicat CEO-ul Agricover.

Problema actuală nu este existența creditului, ci volatilitatea extremă din piață și presiunea exercitată simultan de costurile ridicate și prețurile scăzute ale cerealelor.

„Fermierul este prins într-o menghină. Costurile cu motorina și îngrășămintele cresc semnificativ, în timp ce prețurile cerealelor rămân jos. Poți avea producții record și totuși să nu îți poți plăti creditele”, avertizează Dobre.

„O fermă nu înseamnă doar să pui ceva în pământ și să recoltezi”

Una dintre cele mai importante schimbări de mentalitate despre care vorbește CEO-ul Agricover este trecerea de la obsesia pentru producții mari la obiectivul unei ferme profitabile.

„Fermierii trebuie să treacă de la obiectivul de a obține cât mai multe tone la hectar, la obiectivul de a avea o fermă profitabilă”, spune acesta.

În opinia sa, mulți producători agricoli continuă să investească excesiv pentru creșteri marginale de producție care nu mai acoperă costurile suplimentare.

„Dacă investești foarte mult pentru încă două tone în plus, dar acele tone nu îți acoperă costurile suplimentare, atunci modelul nu mai funcționează”, a explicat Liviu Dobre, la podcastul G4Food.

Acesta consideră că planificarea financiară și analiza cash-flow-ului trebuie să devină instrumente obligatorii pentru orice fermă modernă.

Cât de importantă este educația financiară pentru fermieri

Agricover încearcă să schimbe modul în care fermierii își înțeleg propriul business, transformând analiza de credit într-un exercițiu de planificare financiară.

„Am început să întoarcem laptopul către fermieri și să le arătăm cum arată astăzi ferma lor, cum ar arăta într-un scenariu bun, într-un scenariu normal și într-unul pesimist”, a explicat CEO-ul companiei.

El consideră că multe ferme au nevoie de competențe financiare suplimentare, fie prin dezvoltarea propriilor cunoștințe, fie prin angajarea unor manageri specializați, contabili sau consultanți financiari.

„O fermă nu înseamnă doar să pui ceva în pământ și să recoltezi. Înseamnă și planificare financiară, lichiditate și decizii economice corecte.”

Piața inputurilor agricole, sub presiune

Liviu Dobre a vorbit despre dificultățile majore din piața de inputuri agricole, afectată de neplata datoriilor și de tensiunile financiare acumulate după anii de secetă.

Modelul clasic al distribuitorilor funcționează prin achiziția produselor de la furnizori cu plata la recoltă și revânzarea către fermieri în aceleași condiții. Însă atunci când fermierii nu mai reușesc să achite la timp, întreg lanțul începe să se blocheze.

„Distribuitorul nu mai încasează și nu își poate plăti furnizorii. Furnizorii devin mai prudenți, iar întreg mecanismul se poate gripa”, a explicat Dobre.

Potrivit acestuia, piața traversează un proces accelerat de consolidare. Unele ferme și companii de distribuție dispar sau intră în insolvență, în timp ce jucătorii mai puternici financiar își consolidează poziția.

Finanțări pe termen lung pentru fermieri

În fața dificultăților acumulate în ultimii ani, Agricover încearcă să ofere soluții de refinanțare și restructurare pe termen lung.

Compania combină creditele de investiții și capital de lucru cu finanțarea comercială pentru achiziția de semințe și produse de protecție a plantelor, încercând să susțină atât activitatea curentă, cât și stabilizarea financiară a fermelor.

Astfel, mesajul transmis de CEO-ul Agricover este unul clar: agricultura viitorului nu va mai fi definită doar de producții mari, ci de capacitatea fermierilor de a gestiona riscurile, lichiditatea și profitabilitatea într-un context economic din ce în ce mai impredictibil.