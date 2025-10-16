Deși în multe țări europene masa de prânz este o tradiție respectată, în România obiceiul de a lua prânzul în oraș rămâne o raritate. Potrivit datelor prezentate la evenimentul „Țara lui Mai Bine”, organizat de Edenred România și HORA, mai puțin de 10% dintre angajați ies efectiv la restaurant în pauza de prânz.

„Procentul se menține undeva sub 10%. Exact de aceea este nevoie de eforturi susținute de educare. Oamenii trebuie să înțeleagă că este important să-și ia această pauză de prânz, să meargă la restaurant, să socializeze și să se deconecteze pentru a-și crește productivitatea în partea a doua a zilei”, a declarat Lelia Mancaș, Marketing, Communication & CSR Director la Edenred România.

Ea a subliniat că lipsa obiceiului de a lua masa de prânz într-un cadru dedicat este o provocare atât pentru angajați, cât și pentru angajatori: „Oamenii trebuie să înțeleagă că prânzul nu înseamnă un croissant pe tastatură. Este nevoie de o schimbare de mentalitate și de implicarea mediului privat și public în educarea acestui comportament sănătos”.

De cealaltă parte, reprezentanții industriei HoReCa spun că România are un specific aparte și că transformarea acestui obicei va necesita timp. „Trebuie să ne uităm un pic și la țara noastră, care are o specificitate anume. La noi, dimineața are pauza de țigară, pauza de cafea, pauza de țigară. Dacă te duci în Pipera, la ora 9:00, vezi pâlcuri de oameni la țigară; mergeți în Varșovia și nu o să vedeți pe nimeni dimineața în fața biroului”, a explicat Radu Savopol, președintele HORA.

El consideră însă că apetitul românilor pentru socializare ar putea fi cheia schimbării: „Ne place să socializăm, ar fi extraordinar să putem să avem acea masă de prânz de o oră, în care să ieșim și să discutăm, așa cum vedem în Franța sau Italia, unde oamenii se duc la masă, mănâncă, beau un pahar de vin și apoi se întorc la muncă. Este un pas înainte că au apărut tot mai multe cantine, chiar dacă nu toate reușesc să folosească produse proaspete, pentru că nu ar mai putea să vândă meniuri la 30-40 de lei”.

Atât reprezentanții Edenred, cât și cei ai HORA consideră că relansarea culturii mesei de prânz poate avea un impact direct asupra sănătății, productivității și economiei locale. În același timp, acest obicei ar putea stimula cererea pentru preparate proaspete, produse local, și ar consolida legăturile dintre restaurante și furnizorii români.

Text transcris cu ajutorul Vatis Tech