Anorexia (numită medical anorexie nervoasă) este o tulburare de alimentație gravă, care afectează atât corpul, cât și mintea. Bogdan Cotigă, psiholog clinician la MHospital, explică, pentru g4food.ro, de ce apare anorexia, cum îți afectează ea corpul și mintea și, mai ales, cum îți poți relua alimentația normală.

Cum se manifestă anorexia

“Anorexia este o formă de anxietate centrată pe alimentație. La psihoterapie se lucrează pentru eliminarea condiționării generice: ” Dacă mănânc atunci….ceva rau mi se va întampla”. Această tulburare gravă de alimentație apare din teama intensă de a lua în greutate, chiar și atunci când persoana este foarte slabă. Se manifestă prin restricționarea severă a alimentației (mănâncă foarte puțin sau evită anumite alimente), pentru că persoana în cauză are o imagine corporală distorsionată – persoana se vede „grasă” deși este subponderală. Practic, există o preocupare excesivă pentru greutate, calorii și control”, explică psihologul Bogdan Cotigă.

Tipuri de anorexie:

Restrictivă – mâncare foarte puțină, fără episoade de mâncat compulsiv

Cu episoade de mâncat compulsiv/purgativ – urmate de vărsături provocate, laxative etc.

Consecințele anorexiei asupra sănătății:

Scădere severă în greutate

Oboseală extremă, amețeli

Căderea părului, piele uscată

Dereglări hormonale (la fete/femei poate apărea lipsa menstruației)

Probleme cardiace și risc crescut de complicații grave

“Anorexia nu este un moft, ci o tulburare psihică serioasă, care necesită ajutor medical și psihologic. Cu tratament adecvat, recuperarea este posibilă. Anorexia nu este doar despre mâncare, ci mai ales despre emoții, gânduri și control”, afirmă psihologul.

Cum te poate ajuta psihologul când suferi de anorexie

Te ajută să înțelegi de ce a apărut anorexia – Psihologul explorează împreună cu tine: perfecționismul, nevoia de control, stima de sine scăzută, traume, critici, presiuni sociale, frica de a te îngrășa sau de a pierde controlul. Când înțelegi cauza, boala nu mai pare „singura soluție”.

Lucrează cu gândurile distorsionate – Anorexia vine cu gânduri precum: „Valoarea mea depinde de greutate”, „Dacă mănânc, pierd controlul”, „Nu sunt suficient de bun/ă”. Psihologul te ajută, cel mai adesea prin terapie cognitive-comportamentală, să: le recunoști, le pui la îndoială, le înlocuiești cu unele realiste și sănătoase.

Te sprijină în relația cu mâncarea – Nu te forțează, ci: te ajută să reduci frica de mâncare, să renunți treptat la reguli rigide, să faci față anxietății după mese, să asculți semnalele corpului. În general, psihologul colaborează cu medic și nutriționist.

Te învață să gestionezi emoțiile fără să te pedepsești – În loc să controlezi mâncarea, înveți: să recunoști emoțiile (furie, rușine, frică), să le exprimi sănătos, tehnici de calmare și autoreglare

Te ajută să previi recăderile – Împreună: identificați „declanșatorii”, creezi un plan pentru momentele grele, construiești o identitate dincolo de greutate

Oferă un spațiu sigur, fără judecată – Poți spune lucruri pe care nu le-ai spune nimănui. Psihologul: nu te ceartă, nu te oblige, nu te judecă.

“Dacă anorexia este severă (greutate foarte mică, amețeli, lipsa menstruației etc.), tratamentul implică, obligatoriu, și consultul unui medic, analize și, eventual, tratament”, explică psihologul.

Cum reiei alimentația, în anorexie, și ce ai voie să mănânci

„Reînceperea alimentației după anorexie trebuie făcută cu grijă și sprijin, pentru că poate fi dificil atât fizic, cât și emoțional. Ideal este să se facă sub supravegherea unui medic, psiholog/psihiatru și nutriționist/dietetician, pentru că există riscuri medicale reale, mai ales dacă ai mâncat foarte puțin o perioadă lungă”, recomandă psihologul.

Principiile de bază ale realimentării:

Porții mici, dese (de ex. la două–trei ore), crescute progresiv

Texturi ușor de digerat, la început

Echilibru: glucide + proteine + grăsimi, chiar din primele etape

Hidratare atentă (nu excesivă)

Monitorizare medicală (electroliți, tensiune, puls)

Alimente potrivite după anorexie

“În tratarea pacienților cu anorexie eu colaborez cu nutriționiști, iar aceștia recomandă glucide ușor digerabile, precum supă clară, supă-cremă, orez alb, paste simple, cartofi fierți sau piure, pâine albă, pesmeți, fulgi de ovăz bine fierți. Dintre proteine, sunt recomandate cele ușoare, precum iaurt, brânză de vaci, ou fiert moale, carne slabă de pui sau curcan gătită bine, pește alb. Nu se exagerează cu grăsimile. Puțin ulei de măsline, puțin unt. Dintre fructe și legume sunt benefice bananele, merele coapte sau morvocii și dovleceii fierți. Și, evident, sunt contraindicate, alcoolul, cafeaua, alimente grase sau prăjite și chiar salatele în cantități mare. De asemenea, zahărul și îndulcitorii în exces nu sunt recomandați”, spune psihologul Bogdan Cotigă.

Reluarea alimentației nu este doar despre mâncare

“Reluarea alimentației nu este doar despre mâncare, ci și despre sprijin psihologic. Corpul are nevoie de timp să se readapteze. Programul de mese trebuie să fie fix. În primă etapă există, încă, temeri, la nivel emotional, și chiar disconfort abdominal, precum balonare sau greață. Trebuie să lucrezi și cu gândurile tale, nu doar cu mâncarea. Anorexia nu e despre voință, ci despre frică și control. Un lucru este important de știut: nu trebuie să vrei să mănânci ca să începi. De multe ori, dorința apare după ce corpul începe să primească hrană din nou”, explică psihologul.