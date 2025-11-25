Un mic dejun echilibrat poate schimba tonul întregii zile, iar o salată de ouă bine pregătită reușește să ofere exact combinația potrivită de sațietate și energie. Preparatul este ușor de făcut, este bogat în proteine complete și grăsimi sănătoase, iar ingredientele se regăsesc în aproape orice bucătărie. În plus, salata de ouă poate fi servită în multe variante: pe pâine integrală, pe biscuiți sărați sau alături de frunze proaspete de salată. Fiecare opțiune oferă o masă rapidă și consistentă, ușor de adaptat după preferințe, arată allrecipes.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente pentru patru porții

8 ouă mari

aproximativ 120 grame maioneză

aproximativ 60 grame ceapă verde tocată

1 linguriță muștar clasic

un vârf de linguriță de boia dulce

sare și piper, după gust

Instrucțiuni

Adună toate ingredientele necesare pentru rețetă și pregătește un vas încăpător pentru amestec.

Așază ouăle într-o cratiță și acoperă-le cu apă rece. Adu apa la punctul de fierbere, apoi oprește focul imediat. Acoperă cratița cu un capac și lasă ouăle să stea în apa fierbinte între 10 și 12 minute.

Scoate ouăle din apa fierbinte și lasă-le să se răcească. Curăță-le, apoi toacă-le în bucăți mici.

Așază ouăle tocate într-un bol. Adaugă maioneza, ceapa verde tocată și muștarul. Condimentează cu boia, sare și piper. Amestecă bine până obții o compoziție omogenă.

Salata de ouă poate fi servită pe pâinea preferată, pe biscuiți sărați sau alături de o porție de salată verde.