Balonarea, acea senzație neplăcută de presiune în abdomen, poate apărea chiar și atunci când faci toate lucrurile „corecte” pentru a o preveni. Specialiștii în nutriție spun însă că un remediu simplu, accesibil și gustos poate face diferența: ceaiul verde.

Potrivit nutriționistei Lauren Manaker, ceaiul verde este un adevărat „supererou” atunci când vine vorba de reducerea balonării. „Unul dintre ingredientele-cheie din ceaiul verde sunt catechinele, în special epigallocatechin gallate (EGCG), care reduc inflamația și pot susține digestia sănătoasă. Acești antioxidanți pot calma tractul digestiv și pot reduce acumularea de gaze, care duce frecvent la balonare”, explică Manaker.

Cum acționează ceaiul verde în organism

O analiză recentă menționează că ceaiul verde poate ajuta la corectarea dezechilibrelor de la nivelul microbiomului intestinal, o problemă în care bacteriile nocive depășesc numărul bacteriilor benefice. Acest dezechilibru este des întâlnit la persoanele cu afecțiuni digestive precum sindromul de colon iritabil, constipație sau boala celiacă – condiții în care balonarea este un simptom comun.

Catechinele din ceaiul verde au proprietăți antiinflamatorii, antioxidante, antibacteriene și cardioprotectoare, acționând asupra microbiomului ca o „mătură” care elimină compușii nedoriți. Reducerea inflamației la nivelul intestinului poate diminua și episoadele de balonare.

„Ceaiul verde conține polifenoli care pot reduce disconfortul gastrointestinal, susținând echilibrul florei intestinale”, adaugă Manaker.

Beneficii suplimentare: de la reducerea riscului de cancer la ameliorarea durerilor menstruale

Unele studii sugerează că antioxidanții din ceaiul verde, în special EGCG, pot contribui la reducerea riscului de cancer colorectal, prin inhibarea creșterii tumorale. Deși cercetările sunt încă în curs, efectele anticancerigene ale polifenolilor sunt în atenția oamenilor de știință.

De asemenea, ceaiul verde ar putea ajuta femeile care se confruntă cu dureri menstruale. Un studiu citat în articol arată că EGCG poate acționa asemănător antiinflamatoarelor, blocând eliberarea prostaglandinelor – compuși implicați în durere, inflamație și balonare. „Ceaiul verde poate acționa și ca un ușor diuretic, ajutând organismul să elimine excesul de lichide și reducând senzația de balonare”, spune Manaker.

Cum poți integra ceaiul verde în alimentația de zi cu zi

Nutriționistele Lauren Manaker și Wendy Jo Peterson oferă câteva idei simple și savuroase:

Latte cu matcha: o alternativă sănătoasă la cafea; matcha este o formă concentrată de ceai verde.

Ceai verde cu aromă: adaugă lămâie, miere sau mentă pentru un gust mai intens.

Cuburi de ceai verde: îngheață ceaiul și folosește cuburile în apă sau limonadă.

Smoothie cu ceai verde: combină ceai verde rece cu fructe și iaurt pentru o băutură energizantă.

Deserturi cu matcha: brioșe, biscuiți sau chiar panna cotta cu matcha și lapte vegetal.

„Ceaiul verde este plin de nutrienți buni pentru organism și incredibil de versatil în bucătărie. Îi poți simți beneficiile chiar dacă nu ești un băutor pasionat de ceai”, subliniază Peterson.