După ce eurodeputații au decis trimiterea acordului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru verificarea compatibilității cu tratatele UE, plenul discută, joi, o moțiune de cenzură îndreptată împotriva Comisia Europeană, pe același subiect.

Miercuri, Parlamentul a adoptat, cu majoritate simplă, o rezoluție prin care solicită CJUE un aviz juridic asupra temeiului Acordului de parteneriat și al Acordului comercial interimar UE-Mercosur. Au fost 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri, dintr-un total de 669 de eurodeputați prezenți. O a doua rezoluție, cu același obiect, a fost respinsă. Până la emiterea avizului Curții, procedura de ratificare este practic suspendată, iar Parlamentul nu poate vota aprobarea finală a acordului.

Decizia a fost salutată de fermierii care au protestat la Strasbourg, aceștia considerând că trimiterea la CJUE deschide o etapă suplimentară de control asupra efectelor acordului asupra agriculturii europene.

Pe fondul acestui vot, Parlamentul European dezbate separat o moțiune de cenzură la adresa Comisiei Europene, inițiată de grupul „Patrioți pentru Europa”. Textul acuză executivul comunitar că ar fi finalizat negocierile UE-Mercosur în decembrie 2024 fără a ține cont de opoziția exprimată de unele parlamente naționale, de Parlamentul European și de organizațiile de fermieri. Inițiatorii susțin că acordul ar crea presiuni majore asupra sectorului agricol, prin accesul pe piața UE al unor produse care nu ar respecta standardele europene de mediu, sociale, de bunăstare a animalelor și regulile sanitare și fitosanitare, iar clauzele de salvgardare ar fi insuficiente.

Votul va avea loc prin apel nominal

Votul asupra moțiunii de cenzură este programat joi și va avea loc prin apel nominal. Pentru a fi adoptată, este necesară o majoritate de două treimi din voturile exprimate, care să reprezinte majoritatea membrilor Parlamentului. Pentru depunerea ei a fost nevoie de sprijinul a cel puțin 72 de eurodeputați, prag care a fost atins.

În paralel, pozițiile politice rămân împărțite. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a susținut o abordare echilibrată, arătând că România are nevoie de comerț internațional și acces la piețe noi, dar că orice acord trebuie să fie corect, transparent și să respecte regulile Uniunii Europene, inclusiv în privința protecției fermierilor, a IMM-urilor și a siguranței alimentare.

Trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE deschide acum o etapă juridică decisivă. Un aviz negativ al Curții ar bloca intrarea în vigoare a acordului în forma actuală, în timp ce un aviz favorabil ar permite reluarea procesului de ratificare, într-un context politic deja marcat de contestări și de presiuni din partea sectorului agricol european.