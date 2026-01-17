Scordolea (numită și scordea în unele zone) este una dintre cele mai emblematice rețete pescărești tradiționale din Dobrogea, împrumutată și adaptată de comunitățile lipovenești care trăiesc de secole în această regiune. Acest preparat simplu, dar plin de savoare, este mai mult decât o mâncare: este o bucățică din istoria gastronomică a Deltei Dunării și a comunităților sale de pescari.

Ce este scordolea?

Scordolea este un fel de piure de cartofi îmbogățit cu pește și usturoi, rezultat din îmbinarea ingredientelor locale, accesibile și hrănitoare. Numele său pare a avea rădăcini în cuvântul grecesc skorthalia, un preparat tradițional pe bază de usturoi, sos care a fost adaptat de lipoveni și pescari în varianta cu pește al Dunării.

În forma sa autentică, scordolea folosește pește sărat și uscat, adesea crap, somn sau știucă, care este fiert împreună cu cartofii pentru a da un gust deosebit întregului preparat.

Ingrediente tradiționale

Ingredientele pentru scordolea sunt simple și provin din bucătăria de pescari:

Pește uscat sau sărat – fiert și dezosat

Cartofi galbeni – fierți și pasați

Usturoi din belșug – oferă aroma caracteristică

În unele variante locale se folosesc și zeama în care a fiert peștele sau puțin lapte pentru a subția piureul, iar zeama de lămâie și piperul pot adăuga profunzime gustului.

Cum se prepară?

Pregătirea peștelui: Peștele sărat se lasă la desărat în apă rece timp de câteva ore, apoi se fierbe până când carnea se desprinde ușor de pe oase.

Fierberea cartofilor: Cartofii curățați se pun la fiert până sunt bine gătiți.

Pasează și combină: Cartofii fierți se pasează într-un piure fin. Carnea de pește fiartă se adaugă în piure.

Aromatizare: Se adaugă mult usturoi pisat și, după gust, o linguriță de piper sau zeamă de lămâie.

Cum se servește

Scordolea se poate servi atât ca fel principal, alături de murături sau salată, cât și ca aperitiv pe felii de pâine rustică. Gustul bogat de usturoi și pește face ca acest preparat să fie perfect pentru mesele alpine sau în aer liber, alături de un pahar de vin alb sec.

În Dobrogea, bucătăria pescărească este parte integrantă a identității locale, iar rețete ca scordolea transmit de la o generație la alta spiritul locului și ingeniozitatea gastronomică a celor care au trăit din darurile Dunării. Preparatul îmbină simplitatea ingredientelor cu profunzimea gustului, aducând în farfurie tradiție, istorie și savoare.

Poftă bună și spor la gătit această rețetă dobrogeană autentică!